月花2千按摩緩解痠痛被長輩罵「嬌貴」 她委屈：這算奢侈嗎？

隨著生活壓力與健康意識的提升，年輕族群對於「預防性養生」的觀念日益普及。近日，一名女網友在Dcard發文分享，自己因每個月固定去按摩一次，而遭家人批評「嬌貴」、「不懂得存錢」。

原PO內文提到，自己工作壓力大、加班是常態，長期下來的肩頸痠痛導致她頭痛頭暈，甚至影響到睡眠品質。她認為，每月花費一至兩千元進行按摩舒壓，是一種投資自己健康的預防性保養，遠比等到身體發炎、需要治療時才花費更多金錢更為划算。

然而，她的觀點卻被大伯及姑丈批評：「你爸那麼能吃苦，你怎麼那麼嬌貴？」、「你們這一輩小孩都不懂得存錢」，讓她覺得難過又困惑，只好上網詢問廣大網友：「每個月按摩算是奢侈，還是正常的保養？」

貼文一經發出便引來熱議，網友們紛紛留言，「我覺得看個人啦，如果對妳來說是維持生活品質的方式，那沒什麼錯啊」、「有錢不對自己好，難道要留著幫大伯買補品嗎？」、「妳花妳自己賺的，可以不用管別人說什麼」、「賺錢那麼辛苦，人生那麼苦，對自己好一點有什麼不對啊」。

不過也有人覺得該考量總體收入，「一個月（收入）三萬當然奢侈，一個月六萬那就是維持生活品質」、「你付得起不叫奢侈，付不起或很緊繃才是奢侈」。