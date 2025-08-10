經濟不景氣？火鍋店、烤鴨店依舊大排長龍 網友點出真相

近年經濟不景氣話題頻傳，物價與生活成本持續上漲，不少人對消費支出愈發謹慎。近日有女網友在Dcard上表示，在各種餐飲與娛樂場所，依舊能見到人潮洶湧的景象，讓她感到疑惑。

內文中提到，不算便宜的火鍋店總是大排長龍，價格超過百元的便當依然有許多人購買，就連價格不菲的烤鴨，也是在下班時間前就有人排隊等候。她不禁疑惑，是自己的生活圈剛好不錯，還是過得不好的群體選擇不會出現在這些消費場景中。

貼文一出引發熱議，網友們紛紛回應，「不沉迷於車貸、房貸、下一代的話，生活是真的可以過得很愜意」、「因為大家發現省飯錢也買不起房，倒不如讓自己過爽一點」、「省這點錢也買不起房，也不會讓未來更好，倒不如活得開心就好」。

也有人提出不同看法，「普通人能負擔大概一個月吃個三、四次，就能讓那些連鎖火鍋店高朋滿座了」、「火鍋烤鴨誰會每天吃？」、「說不定他們是久久吃一次好的，或是家人朋友慶生聚會」。

還有網友覺得是物價上漲的問題，「現在外食便當哪裡有低於100元？」、「請問哪裡有低於100且算好吃的便當？」、「因為現在的外食物價就是局高不下啊」。