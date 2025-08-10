快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

比奶凍捲還夯！宜蘭在地人狂推「隱藏版伴手禮」：吃一口會整塊吃完

聯合新聞網／ 綜合報導
宜蘭在地人指出，比起奶凍捲，乳酪餅更是黑馬伴手禮。 記者張芮瑜／攝影
宜蘭在地人指出，比起奶凍捲，乳酪餅更是黑馬伴手禮。 記者張芮瑜／攝影

提到宜蘭伴手禮，多數人會聯想到奶凍捲。一名女網友在Threads發文提問，「有脆友吃過弈順軒的乳酪餅嗎？推薦嗎？」貼文發布後，吸引大批網友湧入留言區推薦，「平常不會想吃，但吃了一口之後就會整塊都吃完」。

許多老饕紛紛大讚，「我宜蘭人大推」、「不好意思的說，小女子獨自吃掉四分之三」、「超好吃，請直接去買，我一次可以吃一整盒，麻糬很Q」、「好吃，冰過更好吃」、「還可以，一次不要吃太多，配茶比較不膩，口感豐富、口味滿重的」、「好吃，鹹是乳酪的鹹，所以奶味很重」、「我記得很好吃，但建議冰的吃，乳酪味道很濃郁，愛吃起司的人會很喜歡」、「超級好吃！弈順軒最好吃的商品」。

不過也有網友搖頭，「真的很臭，之前看大家推薦買的，結果全家沒人敢吃」、「我覺得奶臭味很重！比較沒辦法接受」、「吃第一塊會很想把整盒獨吞，但吃到第二塊後差不多就不行了，很膩」、「吃過我覺得很臭，可以先買小塊吃吃看」。

也有許多內行網友推薦其他產品，「此外一定要買芙令尬！就是台式馬卡龍，超級好吃」、「買切達小圓，吃過後回不去，每次都買這個送人，而不是奶凍捲」、「我覺得宜蘭餅的切達乳酪更好吃」、「覺得不錯，弈順軒就主打狀元餅」、「簡易自製開心果乳酪餅，我想這樣應該也很好吃，而且很簡單」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

宜蘭 奶凍捲 伴手禮

延伸閱讀

南部風災豬慘死泡水 宜蘭調不到豬被迫休市4天 再惡化不排除休5天

封閉5年 宜蘭大湖風景特定區最快年底重新開放

蘭陽媽祖文化節9月26日登場 全台多尊媽祖宜蘭遶境

《我是一片雲》23歲林青霞x31歲秦漢 老派愛情七夕宜蘭免費看

相關新聞

比奶凍捲還夯！宜蘭在地人狂推「隱藏版伴手禮」：吃一口會整塊吃完

提到宜蘭伴手禮，多數人會聯想到奶凍捲，一名女網友在Threads發文提問「有脆友吃過弈順軒的乳酪餅嗎？推薦嗎」。貼文發布後吸引大批網友湧入留言區推薦「平常不會想吃，但吃了一口之後就會整塊都吃完」。

老公買奶粉獲1贈品妻笑「該相信他嗎？」 一票人暴動：大樹藥局我大哥

買奶粉贈品送超好？一名人妻在Threads上發文透露，老公最近幫小孩買奶粉，家裡卻出現一台大樹藥局「送的顯卡」，對此她苦笑「我該相信他嗎」。沒想到貼文發布後不僅引來許多男人「互助」，就連大樹藥局也出面幫忙「證實」確實有這個活動。

珍珠界的天花板是哪家？ 一票人點名「它」：甜香夠

提到台灣就會聯想到最知名的「珍珠奶茶」，一名女網友在PTT發起討論，想知道大家心目中的珍珠天花板究竟來自哪一家，貼文曝光後引發網友熱議，有人大讚麻古的黑糖珍珠。

雨傘生鏽3招搞定 噴這1物效果最好：還能潤滑消音、除膠去污

雨天撐完傘後若沒立即晾乾，傘骨很容易因潮濕而生鏽，台灣知名雨傘品牌「雨傘王」傳授三種方法，其中是用「WD-40（多功能防鏽潤滑清潔劑）」，只要輕輕一噴、不必刷洗，就能快速去鏽，還能用來清除貼紙殘膠、修復生鏽的門軸、消除門窗與椅子吱吱聲，甚至讓被塗鴉的牆壁恢復如新，可說是居家萬用神器。

手搖飲「珍珠天花板」是哪家？網點名這家：無人能敵

台灣人愛喝手搖飲，一條街上就有不少手搖飲品牌。對此，一名網友分享，自己最愛50嵐與春水堂的珍珠，嚼起來Ｑ度十足，好奇發問「大家心中的珍珠天花板是哪一家？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台積電2奈米技術外洩！他提議「改回老人機」 內行人搖頭：搞錯重點

台積電近日發生技術機密洩漏事件，多名員工涉嫌盜取2奈米先進製程技術，拍攝超過千張機密照片，流向日本半導體設備大廠「東京威力科創」（TEL）。對此，一名網友好奇，為了防範未然，台積是不是該改回智障機？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。