比奶凍捲還夯！宜蘭在地人狂推「隱藏版伴手禮」：吃一口會整塊吃完

提到宜蘭伴手禮，多數人會聯想到奶凍捲。一名女網友在Threads發文提問，「有脆友吃過弈順軒的乳酪餅嗎？推薦嗎？」貼文發布後，吸引大批網友湧入留言區推薦，「平常不會想吃，但吃了一口之後就會整塊都吃完」。

許多老饕紛紛大讚，「我宜蘭人大推」、「不好意思的說，小女子獨自吃掉四分之三」、「超好吃，請直接去買，我一次可以吃一整盒，麻糬很Q」、「好吃，冰過更好吃」、「還可以，一次不要吃太多，配茶比較不膩，口感豐富、口味滿重的」、「好吃，鹹是乳酪的鹹，所以奶味很重」、「我記得很好吃，但建議冰的吃，乳酪味道很濃郁，愛吃起司的人會很喜歡」、「超級好吃！弈順軒最好吃的商品」。

不過也有網友搖頭，「真的很臭，之前看大家推薦買的，結果全家沒人敢吃」、「我覺得奶臭味很重！比較沒辦法接受」、「吃第一塊會很想把整盒獨吞，但吃到第二塊後差不多就不行了，很膩」、「吃過我覺得很臭，可以先買小塊吃吃看」。

也有許多內行網友推薦其他產品，「此外一定要買芙令尬！就是台式馬卡龍，超級好吃」、「買切達小圓，吃過後回不去，每次都買這個送人，而不是奶凍捲」、「我覺得宜蘭餅的切達乳酪更好吃」、「覺得不錯，弈順軒就主打狀元餅」、「簡易自製開心果乳酪餅，我想這樣應該也很好吃，而且很簡單」。