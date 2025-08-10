老公買奶粉獲1贈品妻笑「該相信他嗎？」 一票人暴動：大樹藥局我大哥

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻表示先生到大樹藥局買奶粉，卻獲得藥局送的顯卡。 圖／聯合報系資料照片
買奶粉贈品送超好？一名人妻在Threads上發文透露，老公最近幫小孩買奶粉，家裡卻出現一台「顯卡」，還說這是大樹藥局送的，對此她苦笑「我該相信他嗎？」沒想到貼文發布後，不僅引來許多男人「互助」，就連大樹藥局也出面幫忙「證實」確實有這個活動。

大樹藥局遍佈全台，是許多新手爸媽的好夥伴。一名人妻透露，丈夫聲稱近日帶回來的顯卡是藥局活動送的，她表示「今天一進門就看到我先生自己送自己的父親節禮物…他說是大樹藥局買奶粉送的」。

沒想到貼文下方，引來許多男網友仗義留言，「我那天剛好在場，原來那個抽到的幸運兒是你先生」、「你找到一個一百分的老公，一般是送5090的，為了家中電費請店家送5070」、「他抽的是三獎，像我這就是抽到四獎」、「留言完美體現一方有難、八方支援」、「對，我們這邊大樹送的，相信我」、「其實中的獎品來說，大概是三獎，已經很不錯了，頭獎是5090，可能被別人中走了」。

更想不到的是，大樹藥局臉書粉專在父親節當天發文「大樹不是在掩護，就是在幫忙掩護的路上」，發起「買36罐量購奶粉＋40罐營養品，免費帶回5070顯示卡」活動，證實消息不假。

許多網友笑倒，「我才在脆上看到，大樹藥局行銷很厲害，動作真快」、「從今天起，大樹藥局就是我大哥」、「把玩笑變成真啦，大樹我大哥」、「請全天下的爸爸支持大樹藥局」、「果然是爸爸的後盾」、「良心企業」、「真懂爸爸們的心」。

買奶粉贈品送超好？一名人妻在Threads上發文透露，老公最近幫小孩買奶粉，家裡卻出現一台大樹藥局「送的顯卡」，對此她苦笑「我該相信他嗎」。沒想到貼文發布後不僅引來許多男人「互助」，就連大樹藥局也出面幫忙「證實」確實有這個活動。

