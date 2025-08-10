珍珠界的天花板是哪家？ 一票人點名「它」：甜香夠

提到台灣就會聯想到最知名的「珍珠奶茶」，一名女網友在PTT發起討論，想知道大家心目中的珍珠天花板究竟來自哪一家。貼文曝光後引發網友熱議，有人大讚麻古的黑糖珍珠。

原PO問「版上有沒有珍珠系的同好？」身為咀嚼控的她非常在意珍珠口感，點名目前喝過覺得滿意的是春水堂跟50嵐的波霸，大讚這兩家的珍珠本身帶有甜味、Q度夠又不硬，並透露自己討厭偏硬的珍珠。

貼文下方許多人點名麻古，「麻古最Q，還沒喝過比它好的」、「50嵐小珍珠、麻古白玉」、「50嵐、麻古」、「迷客夏跟麻古，我也是珍珠愛好者」、「麻古的黑糖珍珠也蠻讚的，甜香夠」。

也有網友推薦不同品牌，「清心最好吃，但每家店品質稍微落差」、「我喜歡天仁茗茶，有淡淡蜂蜜味」、「我還蠻喜歡茶魔的」、「MR.WISH新出的碎珍珠很酷」、「我覺得可不可的白玉不錯」「喫茶小舖，大又圓又Q」、「八曜的有嚼勁又不硬」、「喜歡珍煮丹的，黑糖味真的很香」。

其他人則表示，「不愛50嵐，每家口感落差很多」、「得正的珍珠請避雷」、「春水堂超級盤子價，價格快三倍還比人家茶魔難喝」、「50嵐的覺得普通啊! 沒什麼特別的」、「會喜歡50嵐珍珠真的很怪…超難吃」、「春水堂如果有出波霸就完美」、「我只知道清心的珍珠認真不行」。