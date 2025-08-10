快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

雨傘生鏽3招搞定 噴這1物消果最好：還能潤滑消音、除膠去污

聯合新聞網／ 綜合報導
雨天撐完傘後若沒立即晾乾，傘骨很容易因潮濕而生鏽。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
雨天撐完傘後若沒立即晾乾，傘骨很容易因潮濕而生鏽。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

雨天撐完傘後若沒立即晾乾，傘骨很容易因潮濕而生鏽，台灣知名雨傘品牌「雨傘王」傳授三種方法，其中是用「WD-40（多功能防鏽潤滑清潔劑）」，只要輕輕一噴、不必刷洗，就能快速去鏽，還能用來清除貼紙殘膠、修復生鏽的門軸、消除門窗與椅子吱吱聲，甚至讓被塗鴉的牆壁恢復如新，可說是居家萬用神器。

一名女網友日前在Threads抱怨，自己買的知名品牌雨傘不便宜，用沒一個月就生鏽，而且拿一拿手還會變咖啡色．讓她直呼「第一次看有傘那麼怕水的」。有買過品質不良雨傘的苦主分享說，「我是用沒一兩個月傘骨就斷了，用更久退下來當備用的Garmin、MSI贈品的傘，都沒那麼容易壞」。

對此，「雨傘王」在臉書粉專分享三招雨傘除鏽小撇步，強調生鏽的雨傘不用急著丟。

錫箔紙

將錫箔紙揉成小球，直接在鏽斑處反覆摩擦，就能有效去除，不過若鏽斑藏在凹槽處則較難清理，而且磨過後可能掉漆，錫箔紙球也會留下一些碎屑，需注意清理。

沙拉油

將少許沙拉油倒在廚房紙巾上，輕輕擦拭生鏽處，也能達到去鏽效果，但缺點是油漬若沾到傘布，時間久了會產生油耗味，影響使用感受。

WD-40

最實用的方法，是用毛筆刷沾取WD-40塗抹在鏽斑上，再用衛生紙輕輕擦拭即可輕鬆去除；若傘骨因生鏽導致開合時出現刺耳摩擦聲，也可在關節處塗抹WD-40，聲音立刻消失。

事實上，WD-40除了用在雨傘除鏽，還能夠潤滑消音，讓吱吱作響的門鉸鏈、腳踏車鏈條變安靜又順暢；在防鏽保護方面，在金屬工具、門鎖、螺絲等表面噴一層，可防潮防鏽；另外還可除膠去污，清除貼紙殘膠、膠帶痕跡、口香糖等頑固黏汙。

此外若有鬆動卡死零件，可幫卡住的螺絲、鎖頭、螺帽快速鬆動；當然還能清潔保養，可擦拭不銹鋼家電、車身油漬、被亂畫的牆面、球鞋污漬等，幾乎是「家家戶戶必備工具」。

雨傘 廚房 污漬 Threads

延伸閱讀

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

吃Buffet「被嘴1句話」超反感！全場共鳴 店員現身曝真相

手搖飲「珍珠天花板」是哪家？網點名這家：無人能敵

一枚10元硬幣能買啥？台南在地人曝豪氣清單：可以吃5支

相關新聞

雨傘生鏽3招搞定 噴這1物消果最好：還能潤滑消音、除膠去污

雨天撐完傘後若沒立即晾乾，傘骨很容易因潮濕而生鏽，台灣知名雨傘品牌「雨傘王」傳授三種方法，其中是用「WD-40（多功能防鏽潤滑清潔劑）」，只要輕輕一噴、不必刷洗，就能快速去鏽，還能用來清除貼紙殘膠、修復生鏽的門軸、消除門窗與椅子吱吱聲，甚至讓被塗鴉的牆壁恢復如新，可說是居家萬用神器。

手搖飲「珍珠天花板」是哪家？網點名這家：無人能敵

台灣人愛喝手搖飲，一條街上就有不少手搖飲品牌。對此，一名網友分享，自己最愛50嵐與春水堂的珍珠，嚼起來Ｑ度十足，好奇發問「大家心中的珍珠天花板是哪一家？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台積電2奈米技術外洩！他提議「改回老人機」 內行人搖頭：搞錯重點

台積電近日發生技術機密洩漏事件，多名員工涉嫌盜取2奈米先進製程技術，拍攝超過千張機密照片，流向日本半導體設備大廠「東京威力科創」（TEL）。對此，一名網友好奇，為了防範未然，台積是不是該改回智障機？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

紅豆餅一顆賣10元真的賺錢嗎？ 網友曝低價關鍵

紅豆餅是許多人的平價下午茶首選，不論是紅豆、奶油還是高麗菜口味，總能勾起濃濃的古早味回憶。不過，台南一名網友最近發現，自家附近的紅豆餅攤一個只賣10元，讓他好奇：「這麼便宜還能賺錢嗎？」

不想在遊戲與美食間抉擇！Switch玩家自製「GamiFries」薯條支架

Switch 2全球開賣後，不僅新主機受到玩家喜愛，連帶各種周邊、改裝配件也成為話題。一名海外玩家便靈機一動，為了實現「打電動與吃薯條可以同時進行」的夢想，親手打造一款名為「GamiFries」的專用薯條容器，讓遊戲與美食一次滿足。

吃饗食天堂什麼料理最推薦？ 老饕點名這2樣：每次去必吃

台灣人愛吃吃到飽，各飯店、餐廳也搶攻這塊大餅，其中「饗食天堂」深獲不少老饕的力薦。有網友就在PTT發文，好奇饗食天堂有什麼必吃的推薦菜色嗎？貼文一出，不少老饕紛紛推薦炒飯和功夫鴨湯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。