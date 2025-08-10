雨傘生鏽3招搞定 噴這1物消果最好：還能潤滑消音、除膠去污

雨天撐完傘後若沒立即晾乾，傘骨很容易因潮濕而生鏽，台灣知名雨傘品牌「雨傘王」傳授三種方法，其中是用「WD-40（多功能防鏽潤滑清潔劑）」，只要輕輕一噴、不必刷洗，就能快速去鏽，還能用來清除貼紙殘膠、修復生鏽的門軸、消除門窗與椅子吱吱聲，甚至讓被塗鴉的牆壁恢復如新，可說是居家萬用神器。

一名女網友日前在Threads抱怨，自己買的知名品牌雨傘不便宜，用沒一個月就生鏽，而且拿一拿手還會變咖啡色．讓她直呼「第一次看有傘那麼怕水的」。有買過品質不良雨傘的苦主分享說，「我是用沒一兩個月傘骨就斷了，用更久退下來當備用的Garmin、MSI贈品的傘，都沒那麼容易壞」。

對此，「雨傘王」在臉書粉專分享三招雨傘除鏽小撇步，強調生鏽的雨傘不用急著丟。

錫箔紙 將錫箔紙揉成小球，直接在鏽斑處反覆摩擦，就能有效去除，不過若鏽斑藏在凹槽處則較難清理，而且磨過後可能掉漆，錫箔紙球也會留下一些碎屑，需注意清理。 沙拉油 將少許沙拉油倒在廚房紙巾上，輕輕擦拭生鏽處，也能達到去鏽效果，但缺點是油漬若沾到傘布，時間久了會產生油耗味，影響使用感受。 WD-40 最實用的方法，是用毛筆刷沾取WD-40塗抹在鏽斑上，再用衛生紙輕輕擦拭即可輕鬆去除；若傘骨因生鏽導致開合時出現刺耳摩擦聲，也可在關節處塗抹WD-40，聲音立刻消失。

事實上，WD-40除了用在雨傘除鏽，還能夠潤滑消音，讓吱吱作響的門鉸鏈、腳踏車鏈條變安靜又順暢；在防鏽保護方面，在金屬工具、門鎖、螺絲等表面噴一層，可防潮防鏽；另外還可除膠去污，清除貼紙殘膠、膠帶痕跡、口香糖等頑固黏汙。

此外若有鬆動卡死零件，可幫卡住的螺絲、鎖頭、螺帽快速鬆動；當然還能清潔保養，可擦拭不銹鋼家電、車身油漬、被亂畫的牆面、球鞋污漬等，幾乎是「家家戶戶必備工具」。