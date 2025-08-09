手搖飲「珍珠天花板」是哪家？網點名這家：無人能敵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人愛喝手搖飲，一條街上就有不少手搖飲品牌。示意圖／Ingimage
台灣人愛喝手搖飲，一條街上就有不少手搖飲品牌。對此，一名網友分享，自己最愛50嵐與春水堂的珍珠，嚼起來Ｑ度十足，好奇發問「大家心中的珍珠天花板是哪一家？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「哪家珍珠最好吃」為題，指出自己買手搖飲，最在意珍珠的口感，目前喝過覺得算滿意的有春水堂跟50嵐波霸，本身帶有甜味、Q度夠又不硬，討厭偏硬的珍珠，同時想知道大家心中的「珍珠天花板」是哪一家？

貼文一出後，最多網友推薦「麻古」，紛紛表示「麻古最Ｑ，還沒喝過比它好的」、「50嵐、麻古」、「迷客夏跟麻古，我也是珍珠愛好者」、「麻古的黑糖珍珠也蠻讚的，甜香夠！」、「五十嵐小珍珠、麻古白玉」。

此外，也有部分網友分享自己的口袋名單，回應「喜歡天仁茗茶，有淡淡蜂蜜味」、「我還蠻喜歡茶魔的」、「八曜的有嚼勁又不硬」、「可不可的白玉不錯」、「我推迷客夏小珍珠，吃起來不會膩」、「清心最好吃，但每家店品質稍微落差」、「甘蔗媽媽粉圓和粉角也很不錯」。

