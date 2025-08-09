台積電2奈米技術外洩！他提議「改回老人機」 內行人搖頭：搞錯重點

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普宣布，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅。但如果有在美國建廠，或是承諾在美國建廠，就不會被徵稅。多數人似乎都以正面解讀。短期對台積電或許是利多，但長期觀之，對台灣經濟的負面衝擊恐將逐一浮現。圖／聯合報系資料照
美國總統川普宣布，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅。但如果有在美國建廠，或是承諾在美國建廠，就不會被徵稅。多數人似乎都以正面解讀。短期對台積電或許是利多，但長期觀之，對台灣經濟的負面衝擊恐將逐一浮現。圖／聯合報系資料照

台積電近日發生技術機密洩漏事件，多名員工涉嫌盜取2奈米先進製程技術，拍攝超過千張機密照片，流向日本半導體設備大廠「東京威力科創」（TEL）。對此，一名網友好奇，為了防範未然，台積是不是該改回智障機？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台積是不是該改回智障機」為題，指出台積電過去的公務機都是功能受限的老人機，基於人道考量，已經全面升級為iPhone，卻讓資安有一定程度的漏洞，好奇發問「為了防範未然，是不是台積應儘速換回智障小紅機？」。

貼文一出後，不少網友都表示「本來就該用智障機」、「全部都回廠內用，不要在那邊求方便，自以為佛心」、「像日商一樣用PHS啦，只能接打電話超鳥的」、「支持軍事化管理，早中晚點名，親愛精誠上餐廳」、「現在手機開放這麼多到底幹嘛，要滑手機就回家滑啊」、「要取消遠端，避免任何洩密可能」。

不過，有不少科技業網友直言，重點根本不在手機類型，回應「跟手機無關吧，而且手機還可以定位，這次是遠端出事」、「這次是遠端，沒救，只能不給遠端辦公」、「在公司外面拍的，管你什麼機」、「其實取消遠端就差很多了」、「你給我去用4G小藍機打一封簡訊，再來跟我說先進，廠內PIP（機密資訊保護）得要死，然後給人WFH隨便連」、「遠端能夠存取高級機密，這洞很大吧」。

