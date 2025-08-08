紅豆餅一顆賣10元真的賺錢嗎？ 網友曝低價關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
紅豆餅，又稱車輪餅或大判燒，是一種台灣街頭常見的銅板小吃。示意圖／ingimage
紅豆餅是許多人的平價下午茶首選，不論是紅豆、奶油還是高麗菜口味，總能勾起濃濃的古早味回憶。不過，台南一名網友最近發現，自家附近的紅豆餅攤一個只賣10元，讓他好奇：「這麼便宜還能賺錢嗎？」

原PO在Dcard發文指出，自己在台南看到不少紅豆餅攤一顆10元，三顆就能吃很飽，「那些紅豆餅攤到底是怎麼可以把價格壓這麼低，還能生存下去，好厲害。」他還直呼，「奶油紅豆餅真的好好粗（吃）」。

貼文引發熱烈討論，不少北部網友驚呼「一顆10元已經是十多年前的價錢」，也有人堅持「這叫車輪餅」，更有人笑稱「沒有紅豆的怎麼可以叫做紅豆餅！秦始皇騎著北極熊來了都叫車輪餅」。有過來人分享，低價關鍵在於餡料與粉漿成本極低，加上多為餐車經營，不必負擔昂貴店租

另有網友算起「紅豆餅經濟學」：若一顆賺7元，時薪要達到200元，每小時需賣出近30顆，「換算下來兩分鐘就要賣一顆」，但也有人補充，許多客人一買就是一盒20顆、甚至兩三盒，「薄利多銷」仍有可觀收益。

也有人直言，不是每攤都是靠紅豆餅養家，背後可能早有其他收入來源，賣餅只是興趣；還有網友舉例，自己家鄉賣壽司、蒸蛋的阿婆已累積多棟透天厝，讓大家感嘆：「夜市或路邊攤的世界，比你想像的還好賺。」

