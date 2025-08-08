吃饗食天堂什麼料理最推薦？ 老饕點名這2樣：每次去必吃

台灣人愛吃吃到飽，各飯店、餐廳也搶攻這塊大餅，其中「饗食天堂」深獲不少老饕的力薦。有網友就在PTT發文，好奇饗食天堂有什麼必吃的推薦菜色嗎？貼文一出，不少老饕紛紛推薦炒飯和功夫鴨湯。

原PO說日前和親友相約要去饗食天堂用餐，雖然之前曾吃過炸蝦和蛤蠣湯，讓他極為讚賞，但不知道還有沒有其他值得品嘗的菜色，因此聚餐前想問問大家有什麼推薦的菜色，或者一定不要拿的？

貼文引起不少討論，「炸蝦跟牛肉湯、鴨捲餅、甜點吃一吃就可以走人」、「功夫鴨粥」、「挑沒人排的區都可以客製，蛤仔直接裝到滿出來」、「鐵板燒那邊有在控餐，吃就對了」、「竹籤串著的烤白蝦、烤牡蠣、蛤蜊湯」、「烤香魚，然後請工作人員給你有蛋的」、「生魚片吃到飽」、「都吃一遍啊，人家推的你又不一定愛」。

其中炒飯和功夫鴨湯是最多人推薦的，「炒飯」、「炒飯先來5碗，廚師的功夫就看這道」、「我這賠錢貨每次去都吃炒飯」、「炒飯配炸蝦先來三碗」、「炒飯真的好吃」、「功夫鴨湯啦，要問幾遍」、「未看先猜一堆功夫鴨湯」、「問就是功夫鴨湯」。