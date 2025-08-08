不想在遊戲與美食間抉擇！Switch玩家自製「GamiFries」薯條支架

Switch 2全球開賣後，不僅新主機受到玩家喜愛，連帶各種周邊、改裝配件也成為話題。一名海外玩家便靈機一動，為了實現「打電動與吃薯條可以同時進行」的夢想，親手打造一款名為「GamiFries」的專用薯條容器，讓遊戲與美食一次滿足。

這名玩家user7R135先前發布了一段影片，表示自己常邊玩遊戲邊想吃東西，但手忙腳亂總影響操作，於是設計出能安裝在Switch 2上的薯條支架，特別為麥當勞中份薯條盒量身打造，中間還保留孔洞露出Logo。容器支援「掌機模式」與「手把模式」，零件與安裝方式全數開源上傳Maker World，其他玩家可自行3D列印製作，甚至在說明書中幽默提醒「請勿食用支架」及「開放搭配各種沾醬」。

消息曝光後，立刻引發熱烈討論，有人笑稱「2025年度最佳遊戲配件應該頒給這個人」、「不，謝謝，我不想讓Joy-Con沾滿油」，也有人大讚創意十足，可惜不附薯條。玩家也坦言，吃完後清理支架恐怕才是最大考驗。

有趣的是，他取名「GamiFries」不只是遊戲（Game）與薯條（Fries）的組合，還暗藏雙關，意指「Open Source（開源）」也能解讀成「Open to Sauces」（開放各種沾醬），希望更多人發揮創意改造。

事實上，遊戲配件跨界搞怪早有前例。去年加拿大必勝客就曾為 PS5 Slim 量身打造「PIZZAWMR」暖披薩裝置，靈感來自品牌招牌的紅色屋頂設計。它能與平放的主機結合，將排氣孔熱風導入配件內，讓玩家在暢玩之餘，也能隨時掀蓋取出一片熱騰騰的披薩。

當時這款裝置同樣引爆話題，許多人笑稱「這才是真正的次世代享受」，也有人感嘆清理恐怕比遊戲更耗心力。從暖披薩到薯條支架，玩家與品牌的創意一次次證明，遊戲主機除了能玩遊戲，也能成為生活樂趣的延伸舞台。