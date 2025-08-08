快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

不想在遊戲與美食間抉擇！Switch玩家自製「GamiFries」薯條支架

聯合新聞網／ 綜合報導
任天堂Switch 2推出後，吸引大批玩家搶購。 台灣任天堂／提供
任天堂Switch 2推出後，吸引大批玩家搶購。 台灣任天堂／提供

Switch 2全球開賣後，不僅新主機受到玩家喜愛，連帶各種周邊、改裝配件也成為話題。一名海外玩家便靈機一動，為了實現「打電動與吃薯條可以同時進行」的夢想，親手打造一款名為「GamiFries」的專用薯條容器，讓遊戲與美食一次滿足。

這名玩家user7R135先前發布了一段影片，表示自己常邊玩遊戲邊想吃東西，但手忙腳亂總影響操作，於是設計出能安裝在Switch 2上的薯條支架，特別為麥當勞中份薯條盒量身打造，中間還保留孔洞露出Logo。容器支援「掌機模式」與「手把模式」，零件與安裝方式全數開源上傳Maker World，其他玩家可自行3D列印製作，甚至在說明書中幽默提醒「請勿食用支架」及「開放搭配各種沾醬」。

消息曝光後，立刻引發熱烈討論，有人笑稱「2025年度最佳遊戲配件應該頒給這個人」、「不，謝謝，我不想讓Joy-Con沾滿油」，也有人大讚創意十足，可惜不附薯條。玩家也坦言，吃完後清理支架恐怕才是最大考驗。

有趣的是，他取名「GamiFries」不只是遊戲（Game）與薯條（Fries）的組合，還暗藏雙關，意指「Open Source（開源）」也能解讀成「Open to Sauces」（開放各種沾醬），希望更多人發揮創意改造。

事實上，遊戲配件跨界搞怪早有前例。去年加拿大必勝客就曾為 PS5 Slim 量身打造「PIZZAWMR」披薩裝置，靈感來自品牌招牌的紅色屋頂設計。它能與平放的主機結合，將排氣孔熱風導入配件內，讓玩家在暢玩之餘，也能隨時掀蓋取出一片熱騰騰的披薩。

當時這款裝置同樣引爆話題，許多人笑稱「這才是真正的次世代享受」，也有人感嘆清理恐怕比遊戲更耗心力。從暖披薩到薯條支架，玩家與品牌的創意一次次證明，遊戲主機除了能玩遊戲，也能成為生活樂趣的延伸舞台。

PS5 Switch 披薩 薯條 Switch2 任天堂 麥當勞 單機遊戲

延伸閱讀

愛吃薯條要注意！ 專家：每週三份就提升患糖尿病機率

不忍了！火山披薩抄襲大戰 達美樂「正式提告」必勝客

4種人氣口味還能雙拼！薯條天花板「Potato Corner」菜單、品項搶先看

不是所有的菜都值得點 美食作家揭在牛排館選6道菜較不易踩雷

相關新聞

紅豆餅一顆賣10元真的賺錢嗎？ 網友曝低價關鍵

紅豆餅是許多人的平價下午茶首選，不論是紅豆、奶油還是高麗菜口味，總能勾起濃濃的古早味回憶。不過，台南一名網友最近發現，自家附近的紅豆餅攤一個只賣10元，讓他好奇：「這麼便宜還能賺錢嗎？」

不想在遊戲與美食間抉擇！Switch玩家自製「GamiFries」薯條支架

Switch 2全球開賣後，不僅新主機受到玩家喜愛，連帶各種周邊、改裝配件也成為話題。一名海外玩家便靈機一動，為了實現「打電動與吃薯條可以同時進行」的夢想，親手打造一款名為「GamiFries」的專用薯條容器，讓遊戲與美食一次滿足。

吃饗食天堂什麼料理最推薦？ 老饕點名這2樣：每次去必吃

台灣人愛吃吃到飽，各飯店、餐廳也搶攻這塊大餅，其中「饗食天堂」深獲不少老饕的力薦。有網友就在PTT發文，好奇饗食天堂有什麼必吃的推薦菜色嗎？貼文一出，不少老饕紛紛推薦炒飯和功夫鴨湯。

好心有好報！客人訂餐沒袋子 外送員1舉動幸運賺到500元

現在的外送服務越來越便利，民眾懶得出門就會利用平台點外送，但有時候餐點太多又沒有額外買袋子，外送員就還要幫忙代買。有一名外送員日前就因為客人點速食沒有袋子，他好心幫忙到超商購買，沒想到竟讓他額外賺到500元。

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

高鐵自從開通以後，讓南北往來的時間大大地縮短，成為民眾旅遊、出差、返鄉等最佳選擇，不過高鐵的設點真的符合在地人的需求嗎？有網友發文表示，日前他在彰化高鐵站下車後，發現人潮少得可憐，比台中高鐵站還要少，許多在地人看了非常認同，直言寧願到台中烏日站搭車。

她懶得煮飯去買白粥 結帳一聽價錢嚇歪：搶錢嗎？

物價節節攀升，多數人都感嘆「萬物齊漲，唯有薪水不漲」。有一名女網友發文抱怨，日前買一碗白粥，結帳得知竟要40元，嚇得她目瞪口呆，貼文也讓許多人直呼「超貴」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。