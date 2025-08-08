好心有好報！客人訂餐沒袋子 外送員1舉動幸運賺到500元
現在的外送服務越來越便利，民眾懶得出門就會利用平台點外送，但有時候餐點太多又沒有額外買袋子，外送員就還要幫忙代買。有一名外送員日前就因為客人點速食沒有袋子，他好心幫忙到超商購買，沒想到竟讓他額外賺到500元。
這名外送員在臉書「外送員奇聞怪事」發文，透露日前接到客人下訂速食的單，但因為對方沒有另買塑膠袋，原PO只好到超商幫忙代買，沒想到這張塑膠袋的發票竟然讓他中了雲端發票500元。
從原PO貼出的兩張截圖看到，他到超商只花1元幫客人買購物袋，竟然幸運地中了載具500元獎金，另外訂單的發票也中了200元，如此好運也讓原PO開心地說「真不錯，跑外送客人沒袋子，買一個袋子賺500，叫個外送也賺200」。
貼文讓不少人非常羨慕，「真狗屎運」、「哈，跟我一樣，我只要超過5杯，客人沒買袋子，我都會幫買、賺載具，如有中1元賺200，1元賺500，投資報酬率多高」、「我也是幫買袋子，還沒輪到」、「好人有好報啊」、「哈哈…太幸運了吧，這單投資報酬率好高」、「付出的都有機會迴向自身」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言