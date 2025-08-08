快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

疑擦撞號誌燈翻覆…大貨車北宜公路失控墜谷 駕駛昏迷送醫

好心有好報！客人訂餐沒袋子 外送員1舉動幸運賺到500元

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。圖／AI生成
外送員示意圖。圖／AI生成

現在的外送服務越來越便利，民眾懶得出門就會利用平台點外送，但有時候餐點太多又沒有額外買袋子，外送員就還要幫忙代買。有一名外送員日前就因為客人點速食沒有袋子，他好心幫忙到超商購買，沒想到竟讓他額外賺到500元。

這名外送員在臉書「外送員奇聞怪事」發文，透露日前接到客人下訂速食的單，但因為對方沒有另買塑膠袋，原PO只好到超商幫忙代買，沒想到這張塑膠袋的發票竟然讓他中了雲端發票500元。

從原PO貼出的兩張截圖看到，他到超商只花1元幫客人買購物袋，竟然幸運地中了載具500元獎金，另外訂單的發票也中了200元，如此好運也讓原PO開心地說「真不錯，跑外送客人沒袋子，買一個袋子賺500，叫個外送也賺200」。

貼文讓不少人非常羨慕，「真狗屎運」、「哈，跟我一樣，我只要超過5杯，客人沒買袋子，我都會幫買、賺載具，如有中1元賺200，1元賺500，投資報酬率多高」、「我也是幫買袋子，還沒輪到」、「好人有好報啊」、「哈哈…太幸運了吧，這單投資報酬率好高」、「付出的都有機會迴向自身」。

速食 外送員 雲端發票

延伸閱讀

「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送

嘉義轎車碰撞波及2機車釀3傷 外送員無辜受害淚崩

外送員撿到重傷浪貓 獸醫告知天價醫藥費仍堅持要救：1周工資沒了而已

家暴悲劇嘉義縣驚傳妻殺夫案 3孩童成無辜受害者

相關新聞

好心有好報！客人訂餐沒袋子 外送員1舉動幸運賺到500元

現在的外送服務越來越便利，民眾懶得出門就會利用平台點外送，但有時候餐點太多又沒有額外買袋子，外送員就還要幫忙代買。有一名外送員日前就因為客人點速食沒有袋子，他好心幫忙到超商購買，沒想到竟讓他額外賺到500元。

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

高鐵自從開通以後，讓南北往來的時間大大地縮短，成為民眾旅遊、出差、返鄉等最佳選擇，不過高鐵的設點真的符合在地人的需求嗎？有網友發文表示，日前他在彰化高鐵站下車後，發現人潮少得可憐，比台中高鐵站還要少，許多在地人看了非常認同，直言寧願到台中烏日站搭車。

她懶得煮飯去買白粥 結帳一聽價錢嚇歪：搶錢嗎？

物價節節攀升，多數人都感嘆「萬物齊漲，唯有薪水不漲」。有一名女網友發文抱怨，日前買一碗白粥，結帳得知竟要40元，嚇得她目瞪口呆，貼文也讓許多人直呼「超貴」。

出國1行為讓他大嘆「這是初老症狀嗎？」 一票人搖頭：很正常

日本距離台灣不遠，消費又便宜，還有不少觀光景點，讓許多台灣人偏愛前往旅遊。有網友表示隨著年紀越來越大，去日本玩只想待在大都市裡吃吃喝喝，已經不像以前那樣可以排滿行程到處跑，因此忍不住想問「去日本不跑景點，只想在市區吃吃喝喝正常？」

南部人當真、北部人客套 「1句話」看出台灣南北差異性

台灣雖然不算太大，但南北存在不小的差異性。部落客「黑貓老師」在臉書透露自己是北漂10年的南部人，觀察到台北人語意和南部人不同，光是一句「下次一起吃飯啊」，南北的意思就天差地別。

遊韓大爆買 她回台竟出現1症狀！一票人狂點頭「心如止水」

近年來，不少台灣民眾喜歡到南韓旅遊，更是許多人心中的購物聖地。就有一名網友在臉書社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」透露，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。