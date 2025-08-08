他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
彰化高鐵站。聯合報系資料照片／記者凌筠婷攝影
彰化高鐵站。聯合報系資料照片／記者凌筠婷攝影

高鐵自從開通以後，讓南北往來的時間大大地縮短，成為民眾旅遊、出差、返鄉等最佳選擇，不過高鐵的設點真的符合在地人的需求嗎？有網友發文表示，日前他在彰化高鐵站下車後，發現人潮少得可憐，比台中高鐵站還要少，許多在地人看了非常認同，直言寧願到台中烏日站搭車。

這名網友在PTT以「彰化高鐵站花這麼多錢結果人這麼少嗎？」為題發文，他說日前有事要去員林，搭高鐵到彰化站下車後，發現人潮寥寥無幾，和台中高鐵站塞爆的場景相比真是天差地別，讓他忍不住酸說「彰化高鐵花了幾億興建，結果人潮小貓兩三隻？」

原PO表示，雲林、苗栗站和彰化站一樣都是一個小時一班，但人潮還不算太少，附近也有重要城鎮，反觀彰化站蓋得這麼大，人潮卻稀稀落落的，還有人在裡面吹免費冷氣，根本就是蚊子館

貼文引起熱議，「當初設台中站就沒預想到會多個彰化，才設那鳥地方」、「蓋在田中央，也沒火車誰要去」、「曾經搭到那裡一次，跟台南站吧一樣，選址根本有問題」、「火車到不了誰要去搭？扛一堆行李轉車，火車-公車-高鐵，吃飽太閒」、「車站很漂亮，聯外道路很慘，超級小但是不會塞，因為根本沒人，哈哈哈」。

不少網友直言根本就是為了炒房才蓋的，「高鐵本來就不用那麼多站，根本就在炒房而已」、「炒地皮才是目的吧？」、「炒房用的，水很深啦」、「炒房炒不起來」、「至少蓋在自強號會停的地方，蓋那裡根本只是為了炒地皮」。

在地人則透露多數人都跑到台中站搭乘，「正常人都在烏日上下站，不會跑去田中央」、「彰化的人都跑去台中啊」、「對外交通不便，寧願去烏日高鐵」、「因為南彰化的人很少，北彰化去台中班次比較多，比較近」、「位置太差班次又少，有時候乾脆去烏日，住員林去台中站比彰化站差沒幾分鐘」。

依據「維基百科」指出，台灣高鐵於2007年1月通車，但當時政府在規劃興建時，並沒有考慮將苗栗、彰化、雲林三站納入高鐵興建計畫之一，然而在1998年與台灣高鐵公司簽署BOT合約後，因為苗栗、彰化、雲林三縣聯合要求增設這些車站，因此政府和高鐵公司又簽下「新增三站」合約。

2007年5月15日，台灣高鐵公司將苗栗、彰化、雲林三站列入第二期興建車站。2015年4月，台灣高鐵公司宣布苗栗、彰化和雲林三站將在7月完工，並於12月1日投入使用。

