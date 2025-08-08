快訊

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

她懶得煮飯去買白粥 結帳一聽價錢嚇歪：搶錢嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO日前買了一碗白粥要價40元，讓她直呼「搶錢嗎？」 示意圖／ingimage
原PO日前買了一碗白粥要價40元，讓她直呼「搶錢嗎？」 示意圖／ingimage

物價節節攀升，多數人都感嘆「萬物齊漲，唯有薪水不漲」。有一名女網友發文抱怨，日前買一碗白粥，結帳得知竟要40元，嚇得她目瞪口呆，貼文也讓許多人直呼「超貴」。

原PO在PTT以「一碗白粥40元 大家怎麼看」為題，發文表示住家附近有間新開的攤販，日前因為懶得煮，於是前往買了一碗白粥，沒想到結帳時得知一碗要40元，讓她聽了非常傻眼。她說平時在其他地方買一碗也才15元、20元左右，40元真的太誇張，而且分量還不大，只有小小的一碗，讓原PO忍不住直呼「搶錢嗎？」

不少人看到價格也很驚訝，「這價錢有點嚇人」、「超貴！」、「我這邊才10元，很大碗」、「5塊還差不多」、「老闆暗爽，宰到一個冤大頭」、「貴！我買大碗的20、小10」、「皮蛋瘦肉粥也才75元」、「我們家附近加麵才20元」、「下次不要買這家就好」、「我剛剛吃一碗白飯10元」、「現在白米20台斤才640台幣，白粥一碗40元根本是在敲盤子」。

也有網友推測價格貴的原因，「白粥很浪費能源，煮米水燒熟了悶著會變成飯，但是要變成粥的話要繼續煮，所以比飯貴很正常，都是瓦斯費」、「可能是雞湯白粥吧」、「可能煮粥的水跟米有特別的地方，就看吃起來是什麼味道跟感覺」。

價錢 物價

延伸閱讀

沈玉琳罹血癌／化療超花錢！有人半年花250萬、他靠6個防癌險撐三年

川普說法曖昧⋯台積電0關稅含台灣生產？網猜：股價還會漲

台積電內鬼「花上億買2豪宅」 網諷：準時上下班成破綻！

台積電2奈米機密外洩！網憂「護國神山被掏空」：該取消遠端辦公

相關新聞

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

高鐵自從開通以後，讓南北往來的時間大大地縮短，成為民眾旅遊、出差、返鄉等最佳選擇，不過高鐵的設點真的符合在地人的需求嗎？有網友發文表示，日前他在彰化高鐵站下車後，發現人潮少得可憐，比台中高鐵站還要少，許多在地人看了非常認同，直言寧願到台中烏日站搭車。

她懶得煮飯去買白粥 結帳一聽價錢嚇歪：搶錢嗎？

物價節節攀升，多數人都感嘆「萬物齊漲，唯有薪水不漲」。有一名女網友發文抱怨，日前買一碗白粥，結帳得知竟要40元，嚇得她目瞪口呆，貼文也讓許多人直呼「超貴」。

出國1行為讓他大嘆「這是初老症狀嗎？」 一票人搖頭：很正常

日本距離台灣不遠，消費又便宜，還有不少觀光景點，讓許多台灣人偏愛前往旅遊。有網友表示隨著年紀越來越大，去日本玩只想待在大都市裡吃吃喝喝，已經不像以前那樣可以排滿行程到處跑，因此忍不住想問「去日本不跑景點，只想在市區吃吃喝喝正常？」

南部人當真、北部人客套 「1句話」看出台灣南北差異性

台灣雖然不算太大，但南北存在不小的差異性。部落客「黑貓老師」在臉書透露自己是北漂10年的南部人，觀察到台北人語意和南部人不同，光是一句「下次一起吃飯啊」，南北的意思就天差地別。

遊韓大爆買 她回台竟出現1症狀！一票人狂點頭「心如止水」

近年來，不少台灣民眾喜歡到南韓旅遊，更是許多人心中的購物聖地。就有一名網友在臉書社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」透露，自...

她驚訝同事「折扣都要AA」竟會捐款 釣出一堆隱形天使：舉手之勞

你平時會捐款給公益團體，幫助需要協助的人士嗎？一名女網友發文，稱她偶然發現一位連一起買飲料都要AA折扣的同事竟然在「捐款」，讓她感到很慚愧，因為只要她看到捐款廣告都會滑掉，忍不住詢問網友：「難道一般人平常都會捐款？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。