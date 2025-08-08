她懶得煮飯去買白粥 結帳一聽價錢嚇歪：搶錢嗎？

物價節節攀升，多數人都感嘆「萬物齊漲，唯有薪水不漲」。有一名女網友發文抱怨，日前買一碗白粥，結帳得知竟要40元，嚇得她目瞪口呆，貼文也讓許多人直呼「超貴」。

原PO在PTT以「一碗白粥40元 大家怎麼看」為題，發文表示住家附近有間新開的攤販，日前因為懶得煮，於是前往買了一碗白粥，沒想到結帳時得知一碗要40元，讓她聽了非常傻眼。她說平時在其他地方買一碗也才15元、20元左右，40元真的太誇張，而且分量還不大，只有小小的一碗，讓原PO忍不住直呼「搶錢嗎？」

不少人看到價格也很驚訝，「這價錢有點嚇人」、「超貴！」、「我這邊才10元，很大碗」、「5塊還差不多」、「老闆暗爽，宰到一個冤大頭」、「貴！我買大碗的20、小10」、「皮蛋瘦肉粥也才75元」、「我們家附近加麵才20元」、「下次不要買這家就好」、「我剛剛吃一碗白飯10元」、「現在白米20台斤才640台幣，白粥一碗40元根本是在敲盤子」。

也有網友推測價格貴的原因，「白粥很浪費能源，煮米水燒熟了悶著會變成飯，但是要變成粥的話要繼續煮，所以比飯貴很正常，都是瓦斯費」、「可能是雞湯白粥吧」、「可能煮粥的水跟米有特別的地方，就看吃起來是什麼味道跟感覺」。