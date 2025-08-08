南部人當真、北部人客套 「1句話」看出台灣南北差異性

台灣雖然不算太大，但南北存在不小的差異性。部落客「黑貓老師」在臉書透露自己是北漂10年的南部人，觀察到台北人語意和南部人不同，光是一句「下次一起吃飯啊」，南北的意思就天差地別。

「黑貓老師」表示，如果台北人問你「要不要出來吃飯？」真正的意思是「我很欣賞你，想進一步認識你」，其目的可能是想從你身上學到東西，或是交換一下人脈跟資訊，也有可能是真的對你有好感，想約看看有沒有機會。

另外，如果台北人說「下次一起吃飯啊！」意思是對方想結束對話，準備要離開了，因此這句只是禮貌性的社交辭令，並沒有真的想約吃飯；但對南部人來說，同樣一句話，背後的含意就真的是「下次一起約吃飯」。

除此之外，連回答也有南北差異，例如台北人約吃飯，通常對方會反問「什麼時候？」意思就是問你要約「什麼時候？」但南部人則是會問「吃什麼？」翻譯後的意思就是「吃好吃的我們就來約，吃不好吃我就沒空，你他X的最好不要找我出來吃難吃又貴的雷店喔」。

貼文引起不少人共鳴，「台南人說約吃飯，就真的非約到成行不可！不是客套話講講而已」、「我真的被北部人晃點過，從此之後遇到北部人說來南部找我吃飯我都當放屁」、「身為一個在(台)北部住很久的(台北以)南部人，如果說『下次約』但真的開約，成行機率六成以上」、「其他縣市我不清楚 ，不過嘉義以南，請人去吃到雷店，真的會被人看不起」、「身為血液是南部人但是實際上是北部人的我，最討厭明明揪了吃飯時間結果沒下文的北部人了」。