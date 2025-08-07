遊韓大爆買 她回台竟出現1症狀！一票人狂點頭「心如止水」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來，不少台灣民眾喜歡到南韓旅遊，更是許多人心中的購物聖地。圖為觀光客在明洞逛街。圖／新華社

近年來，不少台灣民眾喜歡到南韓旅遊，更是許多人心中的購物聖地。就有一名網友在臉書社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」透露，自從去過幾次南韓後，一回到台灣竟會出現「1症狀」，掀起許多網友共鳴，直言「台灣很難買又難逛」。

原PO表示，自己曾經到南韓旅遊過幾次後，回到台灣卻發現整個人購物慾竟「低到谷底」。 她坦言，台灣物價太貴，「現在除了三餐跟生活必需品，真的沒有想逛街買東西的慾望」，也因此她回國後怎麼看都提不起勁。

貼文一出，立刻掀起大批網友共鳴，「真的，我現在逛台灣百貨都心如止水，彩妝跟衣服一律飛南韓時再瘋狂血拼」、「台灣本來就很難買又難逛，商品一成不變，完全沒有購買慾」、「我是無法在台灣做醫美保養了，台灣真的太貴」、「南韓真的太好買了」。

不過也有人不認同原PO說法，「剛從南韓回來，真心覺得南韓物價高於台灣，回國後反而覺得在台灣好幸福」、「南韓物價很高誒，沒有比台灣便宜啊」、「並不覺得服飾比較便宜，便宜的服飾感覺布料品質都還比台灣的差」、「在Olive Young（南韓美妝連鎖店）每次都失心瘋亂買，但事後看收據，其實沒有比寶雅、屈臣氏便宜」。

