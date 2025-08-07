她驚訝同事「折扣都要AA」竟會捐款 釣出一堆隱形天使：舉手之勞

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友偶然發現一位連一起買飲料都要AA折扣的同事竟會「捐款」。示意圖／ingimage
你平時會捐款公益團體，幫助需要協助的人士嗎？一名女網友發文，稱她偶然發現一位連一起買飲料都要AA折扣的同事竟然在「捐款」，讓她感到很慚愧，因為只要她看到捐款廣告都會滑掉，忍不住詢問網友：「難道一般人平常都會捐款？」

一名女網友在Dcard發文，表示她最近看到同事在滑蝦皮，以為對方又在買東西，結果發現同事竟然在捐款，讓他感到很訝異，因為這位同事平時連一起買飲料都要AA折扣，很難相信他會捐款。同事表示，他只是有滑到就捐一點，不是定期捐的，只有一兩百元而已。

原PO表示，她感到很慚愧，因為平時滑到捐款廣告時都會下意識地滑掉，並以為「這誰會點？」，沒想到問了幾位朋友，他們竟然也多多少少有捐款，只有她幾乎沒捐款過，對此詢問網友，是否都有捐款的習慣。

此文一出，釣出不少平時有在捐款的「隱形天使」，並表示捐款只是舉手之勞而已，「我是固定每個月捐給顱顏基金會，就只是小量金額而已」、「會，就是舉手之勞的感覺，中發票的時候、獎金拿得特別多的時候都會去捐一下分享喜悅」、「有固定捐燒燙傷基金會，也會固定捐血」、「我會固定捐，請慈善組織每月固定扣款」、「每個月固定捐給無國界醫生200，好像超過5年了」。

也有網友推薦其他公益組織，「定期捐善牧基金會，照顧弱勢或受虐的婦幼」、「推綠色和平，但我覺得為善不為人知，主要是心意，不然就像上面說的，真的只是自我感動而已」、「會捐老人或失智輔助的，覺得他們很可憐」、「從出社會開始就劃固定預算500公益，後來就固定定期定額愛兔協會」、「大多數是捐給貓狗，一次通常2000-5000塊」。

