出差4次超驚訝！日本網紅讚嘆台灣公司沒有1文化：真的很棒

每個國家因習慣、民族特色不同，進而產生有別於他國的獨特文化。日本網紅秋山燿平發文，提到日本公司晚上經常安排聚會喝酒，驚訝於台灣竟沒有「應酬文化」，且熱炒店幾乎都是全家一起來吃，讓他不禁讚嘆：「能負責沒有應酬文化的台灣市場，真的覺得超幸運。」

秋山燿平在臉書發文，表示自他成為公司負責台灣市場的主窗口後，在長時間觀察下，他發現一個台日差別很大的現象，那就是台灣沒有「應酬文化」。秋山燿平解釋，在日本公司，不管誰去出差，晚上一定會安排聚餐活動，經常要續攤、喝酒，一直到沒有末班車才結束，但他來台灣出差4次了，竟然一次聚餐都沒有。

秋山燿平表示，他弟弟也是日本大企業駐台員工，也驚訝於台灣沒有喝酒聚會的活動，晚上幾乎都是外派人員彼此小酌而已。而可謂「台版居酒屋」的熱炒店，氛圍更是和日本差很多，幾乎都是在地人帶著全家一起來吃，更會帶著許多未成年小孩，把他嚇一跳。秋山燿平坦言自己很討厭出差喝酒聚會的活動，因此很慶幸能負責沒有應酬文化的台灣市場。

此文一出，不少網友紛紛分享台灣的職場聚會文化，「在台灣陪老闆、上司吃飯的局，確實比較少，性質比較會是小圈子的聚會，檯面下各個圈子、派系互相角力」、「也是要看產業啦，如果是五金工廠的話就很需要了」、「這幾年的職場風氣有變化，員工自主意識提高，應酬文化就慢慢少了」、「台灣現在比較流行夜間一起運動跟約騎腳踏車，健康又不傷身體」。

也有網友分享在台灣參加聚會的經歷，「台灣也是有的，只不過僅限於業務職，以我的經驗來說，我常常被邀請去和本社聚餐」、「我以前的工作一周要喝2～3天，之後漸漸少了，換地點後真的只是員工、朋友聚會才會小酌」、「老一輩應該更有，因為我爸爸曾經一周要應酬4-5天，我這一代就沒了」。

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