她不解午餐吃200算奢侈？ 網炸鍋：快樂不該被算在成本裡

一到中午，你是隨便買個便當填飽肚子，還是願意多花點錢吃得更開心？隨著外送盛行與健康飲食風潮，越來越多人午餐餐費輕鬆破200元，但這樣的花費在辦公室裡卻意外掀起話題。有網友就在社群發文，表示同事每天中午都叫外送，竟被其他人私下評論「太揮霍」，讓她聽了也不禁懷疑：一餐花兩三百，真的很過分嗎？

該名網友在Dcard透露，部門其他同事多半帶便當或吃公司餐廳，有些人甚至認為外送一餐200元以上是「不太能接受」的開銷。更讓她在意的是，自己偶爾也會花超過200元吃健康餐，聽到這些話讓她有點受傷，也開始思考「什麼才算揮霍」。

貼文一出立刻引發熱議，網友們紛紛站隊表態。有不少人主張「錢是自己賺的，怎麼吃、怎麼花都沒人能說嘴」，認為食物是上班族重要的小確幸，「每天工作已經夠苦了，吃好一點有什麼錯？」、「便當100元是基本，外送多個湯品、飲料就快200元，這很正常啊」。

但仍有人持相反意見，認為「每天200真的太多」，更有人精算出驚人差距：「一餐差100元，一個月就差3000元，一年差3萬6，十年就是一台車」。也有網友表示，如果有車貸、學貸或家庭負擔，「就會對每餐的花費特別有感」。

不同的價值觀激盪出兩派聲音，絕大多數人認為，花費與否無關「貴不貴」，而是「能不能負擔」、「值不值得」。有網友就總結道：「午餐該不該吃200元不是重點，重點是這200元能不能讓你更有力氣去撐過接下來的午後。」、「比起餐費，我更在意吃完有沒有浪費或吃得開心，這才是真正值得計較的事。」