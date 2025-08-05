日本旅遊必買1種類宵夜？ 內行曝：連生魚片都折扣超大

現在日本旅遊很夯，許多人到日本會體驗當地人的生活。日前有位網友表示，他每次去日本都會去當地超市，等到晚上7點去買折扣超多的食物，然後再享受日本啤酒當宵夜。他好奇表示「日本的超商折扣都給這麼大嗎？」對此，不少網友回應贊同「日本超市折扣很漂亮」。

一名網友在PTT發文表示，之前每次去日本玩時，他都會晚上排一個「逛當地超市」的行程，因為晚上7點過後可以買那些折扣超多的食物，包含生魚片、便當、炸物、涼菜跟烤串，折扣幅度從八折到對折都有，再買便宜的日本啤酒，就可以當一頓妥妥的宵夜了。不過原PO好奇發問「日本超市的折扣都這麼大嗎？有沒有八卦？」

文章曝光後，許多網友回應「澳洲也是這樣，只有台灣寧願丟掉也不折扣」、「我在日本看過工作人員一邊貼折扣貼紙，旁邊的人一邊在後面拿」、「滿多人窮遊日本都靠這個，搶了日本主婦的小確幸」、「這就是日本版的乞丐時光」、「根據我窮遊多次的經驗，日本人搶得比台灣還兇」、「我之前在沖繩也買一堆即期食物當晚餐」、「當宵夜超爽，上次去沖繩我也買到便宜的和牛」、「日本不怕你在等打折，時間一到就狂貼」、「日本超商折扣很漂亮」。

但也有網友直言不喜歡日本即期折扣食物，「日本這種便當真的不太好吃」、「台灣的友善時光比日本的好吃」、「日本這種真的不太好吃，而且生食我不敢買即期品，萬一在國外得腸胃炎就不好」、「不貴但不好吃，試過一次寧願加錢去店面買」、「日本超市改價格標籤，台灣超市改日期標籤，根本沒什麼區別吧」、「日本冷便當都超難吃」。

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