巴黎羅浮宮驚見「1熟悉紙條」 10萬網友笑稱：台灣限定

台灣有不少世界獨有的代表性物品，一名網友分享，近期到巴黎羅浮宮旅遊，在地上發現一張7-ELEVEn的發票，讓他笑稱「誰的發票掉在羅浮宮了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」PO出一段影片，本來是拍攝法國巴黎羅浮宮的景色，沒多久後鏡頭卻帶到地上，仔細一看竟是一張台灣7-ELEVEn的發票，讓他忍不住笑稱「誰的發票掉在巴黎羅浮宮了？」，短短10秒的片段，吸引10萬網友按讚朝聖。

貼文一出後，不少網友都表示「誰的1000萬發票掉在羅浮宮？」、「連發票都去過羅浮宮了，我還沒」、「我比那張發票還不如，它都去過羅浮宮了」、「在國外看到台灣發票，很有親切感耶」、「台灣的發票，竟然會出現在法國」、「幫對過獎了，這張沒中」。

此外，還有部分網友分享自身經驗，在國外看到的「台灣限定」物品，回應「誰吃完的義美小泡芙，丟在布拉格街頭」、「泰國鄉村的加油站廁所看過高鐵票」、「我之前在奈良車站撿到檳榔袋」、「在京都某咖啡店看過高鐵票」。