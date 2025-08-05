超商1款飲品占據一半貨架！上萬網友大推：長大才知健康好喝

你平常會喝豆漿來補充蛋白質嗎？一名網友分享，近期在超商發現，無糖高纖豆漿的貨量，已經占據一半的貨架，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大討論。

這名網友在社群平台Threads表示，印象中以前無糖豆漿都沒什麼人買，近期卻變得超熱銷，貨架上有好幾排的無糖高纖豆漿，直呼「領域擴張到這個程度，可怕！」。

貼文一出後，不少網友都表示「無糖豆漿最頂了」、「無糖豆漿真的滿好喝的」、「在台灣無糖是趨勢了，注意看超商有越來越多無糖飲料」、「發現高纖可以抵兩份青菜後，懶得吃燙青菜直接喝這個最快」、「認真說，無糖的真的蠻好喝的」、「長大後才知道無糖豆漿的美味」、「健康意識抬頭，喝無糖比較健康」、「無糖豆漿在超商，有時候還要用搶的」。

此外，也有網友分享自身經驗，回應「要加入香蕉一起打成香蕉豆漿才能入口」、「我以前也覺得無糖豆漿是什麼，難喝斃了，現在已經可以吃無糖豆漿豆花，也可以加仙草和愛玉」、「我都用這個的無糖豆漿+茶粉，當早餐有夠好喝」、「個人經驗每天喝這豆漿比吃益生菌有效」。

不過也有消費者抱怨無糖豆漿漲價，指出「疫情前家庭號一罐40元上下，現在都快翻倍了」、「不能理解為啥無糖豆漿還跟有糖賣一樣貴」、「漲價後體感變少還變水，以前很好喝」。

事實上，立法院今（5）日三讀修正通過「貨物稅條例」部分條文，包裝無糖飲料免課徵貨物稅，另加設附帶決議，要財政部、消保機關追蹤業者有沒有將減稅利益回饋給消費者。