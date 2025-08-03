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懶得社交沒朋友…她曝LINE只有三種訊息 網共鳴：心好累

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露自己沒朋友，全因懶得社交。 示意圖／ingimage
一名女網友透露自己沒朋友，全因懶得社交。 示意圖／ingimage

出社會後生活重心轉移，想和朋友保持聯繫卻力不從心？一名女網友在Dcard發文透露，自己的LINE只有同事、廣告、家人會傳訊息，想揪團找朋友玩卻沒辦法，有時候會覺得失落，不過卻又懶得社交，好奇問「如果人類真的沒朋友，會怎樣嗎？」

原PO強調「我說的沒朋友不是自嘲那種」，社群軟體除了家人、同事的訊息，其他時間都超級安靜。臉書朋友名單沒互動、Instagram更不用講，就是沒有粉絲，只拿來看喜歡的東西，單身的這幾年一直是這樣的生活，雖然聽起來孤單但其實也不會到非常羨慕別人，不過她也坦言「有時候遇到需要揪伴才能做的事情還是會有點失落」，像是玩遊戲想組隊卻沒朋友。

原PO補充，會沒朋友全因為「懶得社交」，表示有不少朋友因為自己單方面的沒回訊息、沒持續聯絡而散了，可是自己真的覺得社交很耗費能量，直言「有時候真的覺得人類很複雜」。

貼文引起許多網友共鳴，「我也完全沒有，有時候真的會覺得自己好可憐，不過這也是自己造成的」、「每次看到別人有認識幾十年的好朋友，其實都會蠻羨慕的」、「覺得獨自生活的人成本很高，社會也不是為了獨居者設計的」、「有時候看到別人一群好友一起聚餐出國玩也很羨慕，但要讓我認真去社交想話題又好累」、「我覺得自己也很不會聊天，跟別人聊天、相處對我來講真的很花心力、很累」、「有時候想找人聊天也不知道找誰，但情緒過了就還好了」。

不過也有人安慰自己舒服最重要，「我也覺得社交很累，淡掉很多人，但還是每階段留一兩個好的，目前這種社交頻率我能接受」、「我也是沒朋友，不喜歡社交，覺得和人聊天很累，喜歡一個人覺得這樣很自在」、「日子用自己喜歡的方式過得開心就好」。

社交 社群媒體

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