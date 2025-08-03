女穿短褲搭飛機大腿刺癢崩潰 求醫結果讓她震驚

搭乘飛機穿短褲隨時出事？有女生於網上發文稱，她早前穿超短褲乘搭飛機時，沒想到飛機剛起飛她就感到大腿後側「刺刺癢癢」；下機後她趕忙看皮膚科醫生，檢查結果令她震驚，直呼「坐飛機千萬不要穿短褲！」

貼文引來網友熱議，有人指出「布面一定含有塵蟎，曾經遭遇經驗，癢受不了」、「要先自行消毒殺菌才能穿短褲」，也有網友提醒「也不能穿短袖，脖子也不能露出來碰到椅子」。

「坐飛機那趟，根本是老天爺給我的震撼教育！」有Facebook旅遊專頁分享，有女生早前穿超短褲搭乘飛機，大腿後側沒多久就感到「刺刺癢癢」，不斷抓腿搔癢，旁邊乘客也被嚇到，「那天高雄熱到32度，我牛仔短褲配夾腳拖就瀟灑進機艙，心想冷氣開這麼強，露個腿多舒服啊，結果飛機剛飛到上空，大腿後側開始像被撒了跳跳糖，刺刺癢癢的。隔壁座阿姨看我狂抓腿，默默離我坐遠了些…那瞬間真的想鑽進逃生艙」。

女生續說，下飛機後就趕忙到皮膚科求診，醫生用棉花棒戳兩下便皺眉頭表示「妹妹妳這個位置吼…」，令她感到震驚，「現在我隨身包裏永遠塞着輕薄長褲，要聽姊姊血淚史的，下次登機前千萬別鐵齒啊！」。

網友們看過貼文議論紛紛，有人分享同類經歷及解決方法，「布面一定含有塵蟎，曾經遭遇經驗，癢受不了」、「皮面是還好，現搭飛機，穿長褲、帶小包酒精紙巾擦拭」、「要先自行消毒殺菌才能穿短褲」；也有網友認為毋須過度恐慌，「如果這樣有事，坐客運不是也有事，去看電影也有事」。

不過亦有網友質疑事件真偽，估計只是「潮文」。翻查資料，這段女生經歷曾於不同Facebook旅遊專頁發布，最早於4月已流傳。

其實過去已有多名空中服務員於網上發影片或文章，指出機艙座位並非定期清潔，可能留有細菌，如果穿短褲或短裙，便容易接觸細菌，故不建議這種穿着。

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文章授權轉載自《香港01》