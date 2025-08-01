手機普及誰還會戴錶？ 一票人改戴這款：經濟實惠

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聯合新聞網／ 綜合報導
現在的人都用手機看時間，越來越少人戴手錶了。 示意圖／ingimage
現在的人都用手機看時間，越來越少人戴手錶了。 示意圖／ingimage

現在人手一支手機，想知道時間就打開手機來看，也因此戴錶的人越來越少。一名女網友透露想買精品錶，但老公卻不以為然，認為精品錶只是因為有品牌加持而已，不值得買，讓她有點小抱怨。貼文一出，有過來人推薦1款錶，還號稱是精品錶界的香奈兒。

這名女網友在PTT發文表示，工作一陣子也存了一些錢，因此想要買錶來犒賞自己。目前看中的像是LV、Chanel這類的精品錶，款式好搭配，出席活動或者戴去上班都不會突兀，但老公卻是不同的想法。

她說老公是機械錶掛的，還一直強調精品錶只是品牌加持，不如買錶的精品品牌比較保值，甚至還強調「手錶就是要有機芯才有靈魂」。原PO不以為然，覺得買錶對自己而言就是看得順眼、戴得開心比較重要，而她也想問大家，「各位有買錶嗎？平常自己戴的手錶是哪種？還是覺得其實根本不用買錶，手機就夠用？」

貼文引起熱議，不少人坦言早已沒有戴錶的習慣，「沒有，我媽給我一個智慧錶，結果戴著很麻煩，洗澡時拿下來，然後不小心摔在地上錶面就破了，根本垃圾，然後我就不戴了」、「沒有，身上不喜歡戴任何東西」、「都用手機看時間」、「手會流汗，後來就不愛戴了」、「又不是當兵要對時，沒必要戴錶」、「趴睡麻煩，後來也放棄了」、「手錶快被淘汰了，手機拿起來就會自動顯示時間，要不是有意義在手錶也懶得戴」。

但也有網友分享自己的錶款，「有兩支，一支氣質型、一支休閒型」、「我買浪琴石英錶，就是喜歡外型+信任製錶大廠」、「有習慣戴錶，幾千元的SEIKO、20萬的Omega、40萬的Cartier都有」、「都戴電子表」。

還有不少人偏好蘋果的智慧錶，「Apple watch」、「我都Apple Watch打天下，走一個經濟實惠」、「Apple Watch最省心」、「當然是蘋果，現在誰還在戴傳統錶」。

其中不少內行人推薦原PO可以考慮卡地亞，「妳可以考慮卡地亞」、「問就是卡地亞，認真」、「品牌錶請選卡地亞」、「女錶，卡地亞」、「有預算可以看看卡地亞的」、「精品錶中的Chanel，Cartier真的可以」。

手錶 Apple Watch 智慧手錶

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