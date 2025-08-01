她見無印良品1商品價格被炒高「好用嗎？」 使用者曝心得：噴了很好睡

日本知名生活百貨品牌「無印良品」在台灣有不少分店，其商品受到許多消費者喜愛，有一名女網友在PTT發文表示，無印良品一款「睡眠噴霧」在網路上被炒得很高，讓她好奇用起來的感受如何？

原PO表示，在蝦皮看到日本無印良品的睡眠噴霧價格被炒得很高，自己也好奇想買來用看看，不過下單後卻因為擔心噴霧裡的精油會傷害貓，最後只好取消訂單。她好奇這款噴霧用起來的感覺如何，於是發文想問使用過的人感想。

不少使用過的人分享體驗，「兩瓶用完正在噴第三瓶，噴了很好睡」、「聞起來很治癒啊，不一定要睡眠麻藥放鬆，木質、柑橘也很香」、「真的好用，馬上就睡著了」、「是放鬆的感覺，不會立刻昏倒」、「前三次好睡，之後無感，當衣物香氛」、「對本來就好睡的人來說更好睡，難睡的人乖乖吃藥比較實際」。

但也有網友感到疑慮，「說很好睡的，所以這是催眠噴霧？所以真有噴一下就會馬上倒地？」、「感覺偏智商稅」、「這麼神嗎？」、「這個真的沒有犯法嗎？」、「網路有看別人試用影片，說香味不持久，算智商稅吧」、「就智商稅啊，如果噴了會比較好睡的人，九成不噴也好睡，只是自己愛在那邊滑手機」。

據「無印良品」官網說明，睡眠噴霧的香氛主要由佛手柑、甜橙等精油構成，給人放鬆和平靜的感受，只要噴灑一次，即可讓怡人香氣瀰漫整個空間。一罐約可噴1000次，單罐日幣售價含稅為1690日幣（約台幣336元）。