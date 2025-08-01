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她穿短褲參加聚餐被男友嫌「腿粗」不恰當 網建議1穿著最保險

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO因為穿著短褲去參加男友公司的聚餐，結果被男友抱怨不適合。 示意圖／ingimage
原PO因為穿著短褲去參加男友公司的聚餐，結果被男友抱怨不適合。 示意圖／ingimage

不少女孩子一到夏天都會穿得比較清涼，展現自己的好身材，不過有一名女網友抱怨參加男友公司的聚餐，因為天氣太熱，所以並沒有穿長褲，反而是穿短褲出席，沒想到被男友念了幾句，讓她覺得很無奈。

這名女網友在PTT發文表示，日前跟男友參加他們公司的聚餐，因為最近天氣熱，所以自己穿著上比較輕便、清涼，下半身僅穿簡單的短褲就出門。男友在現場看到後，認為實在很不適合這種場合，忍不住念她「又不是去海邊」，甚至還補了一句，「妳又不是腿很細的人，穿牛仔褲修飾一點比較好」，讓她聽了很不是滋味。

原PO說當下聽到時覺得有點委屈，認為自己穿得並不暴露，整體也算乾淨俐落，沒想到卻被男友嫌不得體，甚至一句「腿不細」更讓她覺得刺耳。原PO想問大家，真的有人天氣熱也願意穿長褲出門嗎？如果真的要穿短褲，要怎麼兼顧正式與舒適？

貼文引來兩極評論，有人力挺原PO，「妳男友那句『腿不細』真的太過分了，講話有必要這樣嗎？」、「後面一句不ok，他在嫌棄妳，不逃嗎？」、「分手比較好，今天嫌妳腿粗，以後就會每天被嫌」、「有服裝要求應該事先告知，沒有的只是要整妳而已」、「男友補的那句根本沒必要」、「分手就好了，擺明在嫌棄妳」、「不要找一個會嫌棄你的人」、「分！腿的粗細是妳的事情，不是他的事情，他是把妳當成展示用的東西」。

不過也有網友幫男方說話，「短褲的確較易有不正式感覺，又是他公司聚餐，但男友說話不夠婉轉傷到人也不好」、「不細只是中性的陳述事實，還不到羞辱吧」、「穿衣服確實要看場合」、「妳穿得長度到哪裡？太短的的確不適合某些需要端莊的場合」、「參加另一半的公司聚餐還是保守點吧」、「我覺得公司聚餐場合比較尷尬啦，尤其如果是跟長官吃飯，男友會介意」。

其中不少人認為裙子是最保險的穿著，「腿粗穿裙子啊，修飾又通風」、「穿褲裙，看起來像短裙事實上是短褲那種」、「穿個洋裝或長裙就好阿，一樣涼又可以遮到腳，還體面正式」、「正式場合穿長裙不會錯」、「穿短裙美麗又大方」。

夏天 短褲

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