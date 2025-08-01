台灣租屋超貴！薪水比法國少三分之二 室內設計師曝來台定居8年原因

一名法國女室內設計師貝蒂娜（Bettina）來台已經8年，很喜歡台灣的美食，尤其切仔麵是她的最愛，而貝蒂娜也透露台灣的薪水比法國還少，但日常開銷低很多，不過在台灣租屋和買房卻非常貴，甚至比法國還貴。

貝蒂娜接受Youtube「不要鬧工作室」的訪問，她說剛來台灣時，對於食物和語言一概不通，也因此點餐時都是指著照片說「我想吃這個」，因為湯麵是一眼就能明白的食物，再加上剛來台灣時是冬天，湯麵也就成了她最常吃的東西，「切仔麵就是個能讓我溫飽的完美選擇」。

貝蒂娜表示，法國的室內設計師薪水一個月大約台幣14萬元，但在台灣有同等的資歷，薪資卻落在4萬5到6萬5之間，雖然兩邊薪資落差大，但台灣的日常生活開銷比較低，除了租屋和買房。貝蒂娜說在台灣租房子或買房子很貴，甚至比法國還要貴。

至於為何會選擇來台灣住，貝蒂娜表示在這裡生活和工作都很開心，民眾也很友善，讓她覺得很安全，而且生活機能上很便利，即使晚下班都還可以吃到好吃的熟食。

她說法國很多城市有百年以上的建築，所以限制不少，但台灣的規定比法國少一些，創作自由度比較高。除此之外，貝蒂娜也大讚台灣施工速度快，工藝也很厲害，收費比法國還親民，這些都是讓她選擇留在台灣的原因。