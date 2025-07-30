去哪都一樣？外籍人士不滿「台人壞習慣」 無奈直呼心好累

暑假到來，許多外國遊客選擇到台灣旅遊。不過，一名外國網友在「Reddit」透露，自己長期生活在台灣，但每每走在街上就會被盯著看，讓他感到非常不舒服，至今仍未習慣，無奈坦言「真的很累」，引起網友討論。

原PO表示，自己在東亞和東南亞生活逾10年，發現多數亞洲人天生就充滿著好奇心，與西方有著明顯的對比。他指出，通常西方人比較重視個人空間，在公共場合中，通常只會關注自身，較不關心他人事務。

然而，長期住在台灣後，原PO直言「台灣人更愛盯著別人看」，自己不管去任何地方、做什麼事都會被注視。他透露，對於觀光客而言，或許會對這種關注感到受寵若驚或新奇，但當自己長時間在台灣生活後，就會覺得很累，讓原PO忍不住發文感嘆「我不是一個可以盯著看的雕像」。

文章底下，有部分網友留言表示，「是啊～我也覺得台灣人在這件事可以做得更好，我不明白為什麼很多台灣人在看到外國人後，總是會感到驚訝」、「我在這裡已經八年了，現在我幾乎沒怎麼注意到有人盯著我看，因為我自己也不太看別人，得仔細觀察才能發現他們在看我」。

但也有人幫忙緩頰，「保持輕鬆的態度就好，人們本來就對陌生的人事物感到好奇」、「為什麼不試著忽略這些眼光？」、「任何地方出現陌生人，都會引起關注的，這是人之常情」。