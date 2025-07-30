快訊

炒作當配方、凋零成必然？揭日本高級生吐司的盛衰記

不只肝臟問題？沈玉琳健康亮紅燈 傳與1疾病有關「進加護病房」

陸客遊台暴吃1甜點讚「領先全世界」 老饕加碼點名這配料：完全震驚

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸網友大讚台灣「冰品」超級好吃，美味程度領先全世界。照片人物非新聞當事者。示意圖／AI生成
大陸網友大讚台灣「冰品」超級好吃，美味程度領先全世界。照片人物非新聞當事者。示意圖／AI生成

炎炎夏季到來，許多民眾都會忍不住吃上一碗冰消暑。近日，就有中國大陸網友來台旅遊後發現，幾乎每一家台灣冰店所販售的冰品，都十分好吃，美味程度完全輕鬆領先全世界，引起許多大陸網友共鳴。

原PO在「小紅書」上表示，自己最近抽空到台灣觀光10天，雖然過程中有品嘗到好吃的豬油拌飯、滷肉飯及臭豆腐，但他認為上述餐點皆可以在大陸找到類似的口味。不過，他指出，在台灣只有「冰」是無法被替代的美味，更直呼「領先世界各地十幾年」。

原PO透露，一路從台北、台中、高雄吃到台南，幾乎沒有踩雷，每一家冰店都特別好吃。他坦言，自己也算是吃了十幾年的冰，不管是刨冰、綿綿冰還是冰沙都嚐過，開玩笑自稱「算是半個吃冰專家」，並附上多張在台灣吃冰的照片。

貼文一出，立刻引起大陸網友共鳴，「高雄和台南的冰真是偉大，回大陸一個多月了，還在日思夜想」、「台灣的冰淇淋超級好吃」、「幸好去過了，一個愛吃冰人士真的很愛台灣的食物」、「去了五天，長胖了11斤（5.5公斤）」、「每次看台劇都很想吃裡面的冰」。

其中，常見的冰品配料「芋頭」更是擄獲不少老饕的心，「我記得芋圓冰很好吃」、「芋頭控會發瘋的地方」、「以前去的時候，第一次在冰裡面加芋頭，完全震驚了，真的好吃」、「在台北吃了芋圓冰後，回來大陸再也吃不了連鎖店的芋頭了，根本不是一個味道」。

芋頭 冰品 台南 冰沙 小紅書 冰淇淋 滷肉飯

延伸閱讀

她逛全聯突被問「要不要去廁所」 陌生男1貼心舉動意外牽起戀愛紅線

走趟歐洲他選擇台灣終老！只因2優點太強 連日本也略遜一籌

遊日結帳爆爭執！妻、岳母為燒烤店「桌費」槓店員 丈夫崩潰：丟臉死了

打遊戲代練月賺12萬！媽卻逼上班領25K 他嘆：穩定才是唯一正解？

相關新聞

陸客遊台暴吃1甜點讚「領先全世界」 老饕加碼點名這配料：完全震驚

炎炎夏季到來，許多民眾都會忍不住吃上一碗冰消暑。近日，就有中國大陸網友來台旅遊後發現，幾乎每一家台灣冰店所...

哪種運動最適合防身？他怕小孩遇襲 眾人齊推1項目：脫險最快

讓孩子學習何種運動，才能在遇到危險時保護自己呢？一名網友發文，稱他很害怕小學三年級的孩子在學校或路邊遇到危險，因此想讓他學習防身術，請教網友們的意見，對此，網友們紛紛推薦學習「跑步」，最有效也最實際。

竹科上班幾個月…台北人棄高薪逃離 過來人點出2差距：寧願擠捷運

新竹和台北生活上的差異有哪些呢？一名女網友發文，稱她同學在竹科上班，但生活環境讓他很不習慣，即使薪水很高，也放棄高薪工作回台北生活，對此，網友們紛紛指出兩地的生活差異，以娛樂和交通差別最大。

廢鐵也能這麼潮？台電退役變電箱重生製成文創小物 網驚豔：抱歉了錢包

日前一款由退役變電箱製作的台電文創小物在網路上掀起熱議，有網友在Threads分享，她買了「一片變電箱」，乍看只是鐵片，但實際上是利用退役變電箱重新製成的隔熱墊，不僅堅固耐用，散熱效果也相當不錯。

「我的詛咒是什麼？」ChatGPT回應爆紅洗版 引網共鳴：像被讀心

不少人會和AI機器人聊天，近日詢問ChatGPT一句「我的詛咒是什麼？」在各大社群平台洗版，ChatGPT的回應也引起網友分享潮，留言區充斥著「太準了吧」、「像被讀心」、「真的會崩潰」...

大阪女在台工作崩潰曝「1詞」聽不懂 網一看笑：台灣人才懂

外國人即使常住台灣也可能會搞不清楚台灣人才聽得懂的「代名詞」！來自日本大阪的女網友Ericatw520在Instagram分享，近日接到一通電話需要她寄Email，沒想到對方唸信箱唸到一半說「小老鼠」讓她非常茫然，對此台灣網友笑道「好好笑，台灣人真的都這樣說」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。