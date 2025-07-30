陸客遊台暴吃1甜點讚「領先全世界」 老饕加碼點名這配料：完全震驚

新竹和台北生活上的差異有哪些呢？一名女網友發文，稱她同學在竹科上班，但生活環境讓他很不習慣，即使薪水很高，也放棄高薪工作回台北生活，對此，網友們紛紛指出兩地的生活差異，以娛樂和交通差別最大。

2025-07-30 09:03