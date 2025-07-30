哪種運動最適合防身？他怕小孩遇襲 眾人齊推1項目：脫險最快

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友很害怕小學三年級的孩子在學校或路邊遇到危險，因此想讓他學習防身術。示意圖／ingimage
一名網友很害怕小學三年級的孩子在學校或路邊遇到危險，因此想讓他學習防身術。示意圖／ingimage

讓孩子學習何種運動，才能在遇到危險時保護自己呢？一名網友發文，稱他很害怕小學三年級的孩子在學校或路邊遇到危險，因此想讓他學習防身術，請教網友們的意見。對此，網友們紛紛推薦學習「跑步」，最有效也最實際。

一名網友在PTT發文，表示過完這個暑假後，他的孩子就要升小學三年級了，但很害怕孩子將來在學校或路邊遭遇襲擊，因此想讓他學能保護自己的防身術，有考慮過拳擊跆拳道或柔道，但始終無法做出決定，因此請教網友：「哪種運動在面對突發狀況時，真的能發揮出防身的效果呢？」

此文一出，不少網友推薦「跑步」這項運動，「我都跟女兒講，遇到危險，先跑就對了」、「跑步，負重跑步，跑到人多的地方」、「田徑，逃走很快」、「短跑，遇到危險先跑」、「一般來說除非體型差不多不然都是先跑再說，或是直接用防狼噴霧」、「一定是跑步」、「短跑+長跑雙重訓練把爆發力+耐力都練起來，或許有機會第一時間先跑閃離對方視線」。

也有網友推「拳擊」或「巴西柔術」，「理論上拳擊最有效，就是裝柔弱，然後給對方下巴一拳，女對男也有用」、「拳擊吧」、「練拳擊倒不是奢求小朋友小小能力就有辦法重重出拳，而是拳擊真的蠻能練反應力的，反應快的人搭配跑得快，就再多增加一點點機會」、「只有小時候才會願意而且比較容易學柔道跟巴西柔術（因為要貼身互摔），個人認為後者更強」、「柔道或柔術」。

也有網友分享其他運動，也建議不要練跆拳道，「綜合格鬥吧」、「棒球啊，會跑，又會揮棒，要逃要打都可以啊」、「訓練危機感跟警覺性比較實際」、「泰拳散打踢拳練一個，再加上寢技、摔角、柔道、巴柔選一個，再怎麼說都輪不到跆拳道」、「跆拳道沒用，當代跆拳道只是跳舞」、「跑酷跟徒手攀岩不錯哦」。

拳擊 田徑 跆拳 路跑

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