竹科上班幾個月…台北人棄高薪逃離 過來人點出2差距：寧願擠捷運

新竹和台北生活上的差異有哪些呢？一名女網友發文，稱她同學在竹科上班，但生活環境讓他很不習慣，即使薪水很高，也放棄高薪工作回台北生活。對此，網友們紛紛指出兩地的生活差異，以娛樂和交通差別最大。

一名女網友在Dcard發文，表示她的一位朋友原本在竹科上班，薪資很優渥，但因新竹的生活環境讓他很不習慣，所以才工作了幾個月，便搬回台北跟父母居住。原PO很好奇台北人是否真的不習慣新竹的生活，對此詢問網友的意見。

此文一出，不少網友認為是「娛樂」上的差別，「以前住過新竹那裡天氣比台北好，但除了巨城那帶其他都蠻無聊的，台北雖然擁擠但活動展覽很多」、「新竹就是為了園區發展的城市，以工作為主，吃喝玩樂都是附屬」、「我原本在竹北工作，是因為工作內容相對輕鬆待了六年，去年回到台北以後，還是比較喜歡台北這種下班很多娛樂、小吃選擇的地方」。

也有網友提到「交通」上的差別，「大眾運輸工具的問題吧」、「在新竹讀研究所，畢業直接回台北找工作，完全不考慮新竹職缺，交通跟生活機能真的很難習慣」、「新竹大眾交通運輸太爛，一個家庭至少要養兩台車」、「每天下班都要塞一個半小時才到家，我寧願去擠捷運20分鐘」。

但也有不少網友認為住在新竹比較舒服，「我是台北人，但是我覺得住新竹比較舒服，人口密度比較低，要看展覽坐高鐵去台北、台中市都近」、「我剛好相反，新竹人去台北看到路上捷運、餐廳、百貨公司、博物館人聲鼎沸就渾身不舒服想逃」、「身為喜歡開車爬爬走的人反而無法適應台北，去台北幾乎等於放棄舒適的房和車」、「我反而喜歡待在新竹，住家裡舒服省錢，外出就開車，不用淋雨曬太陽」。