廢鐵也能這麼潮？台電退役變電箱重生製成文創小物 網驚豔：抱歉了錢包

日前一款由退役變電箱製作的台電文創小物在網路上掀起熱議，有網友在Threads分享，她買了「一片變電箱」，乍看只是鐵片，但實際上是利用退役變電箱重新製成的隔熱墊，不僅堅固耐用，散熱效果也相當不錯。

原PO貼出4張隔熱墊的照片，指出每片隔熱墊的背後都有刻上「出生地」，消費者可以知道買下的變電箱是在哪個城市服役，「我買的這片，是來自基隆（KEE）退休的變電箱」。原PO解釋，由於各縣市的變電箱彩繪塗鴉不同，經歷過的歲月痕跡也不一樣，所以每片隔熱墊都是獨一無二的樣式。

許多網友看了大讚「由衷佩服設計者的創意，很多我認為是廢物的東西，設計師不僅保留它歲月的痕跡，還賦予了新的價值」、「這個材質都很堅固，矗立在路邊風吹雨打，就算被三寶撞都安然無恙，很強大的存在」、「還蠻值得收藏一片的」。

不僅文創商品本身引發討論，另一名網友也在Threads分享她在金瓜石「台電金水基地」參觀奈良美智特展時，購買的文創商品竟附上以回收舊月曆紙製成的提袋，上頭還印著「謝謝您喜歡」字樣，讓她直呼「真的是要瘋掉耶」，吸引不少同好留言「相較於新的紙袋，用回收舊月曆製作的再生紙袋成本不低！推推」、「台電文創超好買，抱歉了錢包」。

根據「台電文創」官網資訊，這款「台電熱墊」是文創團隊及設計師花了近2年的時間，在全台台電含離島共24個區處，蒐集了退役變電箱材料進行再製計畫。另外「台電月刊」曾報導，這款「台電熱墊」最早是台電在110年推出的股東會紀念品，設計團隊從循環經濟出發，訴求在地、環保，希望帶給股東不一樣的感受，展現台電用心。