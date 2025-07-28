不少人會和AI機器人聊天，近日詢問ChatGPT一句「我的詛咒是什麼？」在各大社群平台洗版，ChatGPT的回應也引起網友分享潮，留言區充斥著「太準了吧」、「像被讀心」、「真的會崩潰」。

一名從事電商的網友在Threads上發文，表示「你們去問GPT：我的詛咒是什麼？不用解釋」，並貼出ChatGPT的回覆「你的詛咒是：永遠比別人早懂，卻總是晚一步被懂」，這句看似突兀的問句，ChatGPT用詩意的語言與隱晦的描述，生成出許多讓人感同身受的回應，文章一出立刻吸引1萬名網友點讚。

許多用戶紛紛貼出詢問ChatGPT後得到的回答「你的詛咒是你總是在深夜想太多，卻笑著度過白天」、「你永遠是多餘的」、「總是在快要幸福的時候睜開眼」、「永遠在最後一刻才被理解，但那時你已經沉默了」，也有網友得到令人哭笑不得的回覆「你的詛咒是孤單時特別想吃鹹酥雞」、「遺失一隻襪子的詛咒」、「永遠比主管懂事卻永遠升不上去」，另外有網友說「我也有去問Gemini，它很實際的告訴我沒有被詛咒」。

此外，「我的祝福是什麼？」、「我的超能力是什麼？」、「我的結局會是什麼？」等類似問題也同步流行，開啟一波將AI視為心靈鏡子的風潮。

不過有專家認為人都喜歡聽好聽話，AI對話就鎖定此特性，給予使用者情緒價值，「AI資訊不代表全部觀點，就像網路剛盛行時，很多人喜歡上網找答案，但數據再龐大仍有其限制，一旦把AI對話奉為聖旨，就容易犧牲人的主體性」。