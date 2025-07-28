快訊

預告縮短俄羅斯50天最後通牒 川普：對普亭非常失望

51歲「酒國名花」遭上銬逮捕！凌威威涉擄人傷害 10萬元交保

「我的詛咒是什麼？」ChatGPT回應爆紅洗版 引網共鳴：像被讀心

聯合新聞網／ 綜合報導
近日詢問ChatGPT一句「我的詛咒是什麼？」在各大社群平台洗版。示意圖／ingimage
近日詢問ChatGPT一句「我的詛咒是什麼？」在各大社群平台洗版。示意圖／ingimage

不少人會和AI機器人聊天，近日詢問ChatGPT一句「我的詛咒是什麼？」在各大社群平台洗版，ChatGPT的回應也引起網友分享潮，留言區充斥著「太準了吧」、「像被讀心」、「真的會崩潰」。

一名從事電商的網友在Threads上發文，表示「你們去問GPT：我的詛咒是什麼？不用解釋」，並貼出ChatGPT的回覆「你的詛咒是：永遠比別人早懂，卻總是晚一步被懂」，這句看似突兀的問句，ChatGPT用詩意的語言與隱晦的描述，生成出許多讓人感同身受的回應，文章一出立刻吸引1萬名網友點讚。

許多用戶紛紛貼出詢問ChatGPT後得到的回答「你的詛咒是你總是在深夜想太多，卻笑著度過白天」、「你永遠是多餘的」、「總是在快要幸福的時候睜開眼」、「永遠在最後一刻才被理解，但那時你已經沉默了」，也有網友得到令人哭笑不得的回覆「你的詛咒是孤單時特別想吃鹹酥雞」、「遺失一隻襪子的詛咒」、「永遠比主管懂事卻永遠升不上去」，另外有網友說「我也有去問Gemini，它很實際的告訴我沒有被詛咒」。

此外，「我的祝福是什麼？」、「我的超能力是什麼？」、「我的結局會是什麼？」等類似問題也同步流行，開啟一波將AI視為心靈鏡子的風潮。

不過有專家認為人都喜歡聽好聽話，AI對話就鎖定此特性，給予使用者情緒價值，「AI資訊不代表全部觀點，就像網路剛盛行時，很多人喜歡上網找答案，但數據再龐大仍有其限制，一旦把AI對話奉為聖旨，就容易犧牲人的主體性」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

社群 ChatGPT Threads

延伸閱讀

AI陪聊夯 心理諮商界：恐致溝通障礙

Gemini讓照片活起來！Google進階影音工具Flow在台登場

ChatGPT幫擇日！她照推薦日子安排婚禮 驚見「忌嫁娶」：差點毀婚禮

ChatGPT有7成會支持你的「妄想」 人類如何愈用愈瘋？

相關新聞

「我的詛咒是什麼？」ChatGPT回應爆紅洗版 引網共鳴：像被讀心

不少人會和AI機器人聊天，近日詢問ChatGPT一句「我的詛咒是什麼？」在各大社群平台洗版，ChatGPT的回應也引起網友分享潮，留言區充斥著「太準了吧」、「像被讀心」、「真的會崩潰」...

大阪女在台工作崩潰曝「1詞」聽不懂 網一看笑：台灣人才懂

外國人即使常住台灣也可能會搞不清楚台灣人才聽得懂的「代名詞」！來自日本大阪的女網友Ericatw520在Instagram分享，近日接到一通電話需要她寄Email，沒想到對方唸信箱唸到一半說「小老鼠」讓她非常茫然，對此台灣網友笑道「好好笑，台灣人真的都這樣說」。

他開車等左轉少1動作吞罰單 老司機：減少交通問題重要習慣

行車時正確使用方向燈不僅能保護駕駛，也能確保周遭車輛安全。一名網友近日在Instagram發文勸世，自己在左轉專用道沒有全程打開方向燈遭到檢舉，對此他無奈表示「見警率都沒這麼高，檢舉狂人到處都有」。根據規定，駕駛人在左轉或右轉時，應於距離交岔路口30公尺前開啟方向燈，未落實將面臨新台幣1200元至3600元罰。

日本濾鏡幻滅！她日文點餐被店員翻白眼嘆氣 網籲改講1語言：態度超好

暑假期間，不少遊客會選擇前往日本旅遊。一名女網友發文，稱她去日本自由行，前期能用日文正常跟店員交流，未料第三天點餐時，因店員與速太快，雙方溝通產生問題，導致店員直接翻白眼，改講「中文」溝通，讓她感到懊悔，直言：「日本濾鏡幻滅」。

赴日本自駕遊注意！ 你以為「沒什麼」的小動作恐已觸法

旅遊旺季來臨，許多國人選擇赴日自駕深入當地。然而，因日本為右駕、道路設計不同，導致時常有誤闖單行道、停車不當甚至發生事故等問題。日本汽車媒體「WEB CARTOP」特別分享日常生活中看起來「沒什麼大不了」，實際卻大大違規的NG行為。

中獎發票藏洋蔥 妹子含淚未兌獎：那是媽媽留下來的

5、6月統一發票25日開獎，不少人習慣守在螢幕前，把握兩個月一次的小確幸。不過有網友近日在Dcard分享一段帶有洋蔥的故事，她表示自己曾中過一張千元發票，卻遲遲未前往兌領，因為那是母親離世當天留下來的購物收據，「是我這輩子最不想買的東西」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。