大阪女在台工作崩潰曝「1詞」聽不懂 網一看笑：台灣人才懂

外國人即使常住台灣也可能會搞不清楚台灣人才聽得懂的「代名詞」！來自日本大阪的女網友Ericatw520在Instagram分享，近日接到一通電話需要她寄Email，沒想到對方唸信箱唸到一半說「小老鼠」讓她非常茫然，對此台灣網友笑道「好好笑，台灣人真的都這樣說」。

Ericatw520在台灣工作，沒想到近日一通電話讓她非常崩潰，對方轉述信箱時總是把「＠」唸成小老鼠，身為日本人的她怎麼想都不知道是什麼，詢問對方後雖然換了一位男性英文專員，沒想到對方一講到「＠」又切換中文「小老鼠」讓她非常傻眼，直呼「我笑出來」。

Ericatw520表示英文專員好像也不知道「＠」的英文怎麼解釋，一陣混亂之後她才驚覺，符號「＠」和「小老鼠」長的有些相似，試著寄件成功後才確定猜想無誤，對此她也忍不住哀號自己使用的教科書也沒有教這個詞，難道「台灣大家也都說小老鼠嗎？」

貼文發布後吸引許多台灣網友留言「英文比較好的先生說出『小老鼠』實在很鬧」、「天哪這好可愛，沒想過外國人會因此而困擾」、「小知識：德國人叫他 klammeraffe蜘蛛猴，義大利人叫他chiocciola蝸牛」、「商用中文教材真的要把 @ at小老鼠放進去」、「笑死！用Google翻譯的繁體中文語音來唸也是唸小老鼠耶」、「在台灣念dot at dash等等常常會被『蛤』」、「妳描述的真好，真的莫名@台灣就是叫小老鼠」。