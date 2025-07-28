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他開車等左轉少1動作吞罰單 老司機：減少交通問題重要習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露自己因未全程打方向燈遭檢舉。 聯合報系資料照
一名網友透露自己因未全程打方向燈遭檢舉。 聯合報系資料照

行車時正確使用方向燈不僅能保護駕駛，也能確保周遭車輛安全。一名網友近日在Instagram發文勸世，自己在左轉專用道沒有全程打開方向燈遭到檢舉，無奈表示「見警率都沒這麼高，檢舉狂人到處都有」。根據規定，駕駛人在左轉或右轉時，應於距離交岔路口30公尺前開啟方向燈，未落實將面臨新台幣1200元至3600元罰款

原PO透露，那天開車時停在左轉車道等待，因為覺得方向燈聲音惱人沒有全程開著，沒想到竟因此遭到檢舉。透過這次經驗，他忍不住提醒所有駕駛，無論紅燈的時間有多久，只要停在轉彎專用道且旁邊是雙白實線，就應該全程打開方向燈，如果不落實，就會像自己一樣遭到檢舉吃上罰單

影片下方也有網友留言補充，「因為左轉的車子可能會擋住地上的左轉彎記號，後面來的車子會誤以為這一條是直行線。打燈號絕對是幫助減少交通問題的一個重要習慣」、「在轉彎處前30公尺就要打方向燈，本來就是法規，跟你有沒有等紅燈有什麼關係」。

根據「道路交通安全規則第102條」規定，左、右轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，並提前換入正確車道，再行左轉或右轉。不依規定使用燈光者將依「道路交通管理處罰條例42條」，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。

罰款 車道 罰單 交通違規

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