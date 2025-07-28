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日本濾鏡幻滅！她日文點餐被店員翻白眼嘆氣 網籲改講1語言：態度超好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友赴日旅遊時遇到溝通問題，被店員直接翻白眼。歐新社
一名女網友赴日旅遊時遇到溝通問題，被店員直接翻白眼。歐新社

暑假期間，不少遊客會選擇前往日本旅遊。一名女網友發文，稱她去日本自由行，前期能用日文正常跟店員交流，未料第三天點餐時，因店員語速太快，雙方溝通產生問題，導致店員直接翻白眼，改講「中文」溝通，讓她直言：「日本濾鏡幻滅」。

一名女網友在Dcard發文，表示她第一次去日本自由行，前兩天沒什麼狀況，都可以正常用日文點餐和結帳，也能感受到較年長的店員比年輕店員更有耐心、更有服務熱忱，而第三天去池袋百貨樓下的美食區時，被年輕的店員翻白眼嘆氣。

原PO表示，當時她在點餐時已經明確說過餐點的數量、購買餐具的數量、也說過不需要袋子，但店員只是用超快語速反覆問她要不要塑膠袋，雙方溝通產生落差，原PO一開始也聽不太懂，結果店員直接大聲嘆氣，翻白眼後改用中文，讓原PO當下直接愣住，也對日本的「濾鏡」幻滅。

此文一出，不少網友建議去日本講「英文」更好，「在日本都講英文，講日文講不好會被歧視，講中文也會被歧視」、「去日本我都一律先講英文，店員英文太爛，我才會改用破日文溝通，對方搞不好以為你是日本人才會加快語速」、「我去日本只講英文，態度都好得跟什麼一樣」、「我都講英文，英文不行就乾脆手機翻譯或比手畫腳，不然對方講一堆日文根本聽不懂」、「以後可以講英文」。

也有網友分享類似經歷，「我有遇過，我覺得是被誤認成中國人了，我之前去買鞋子店員也愛理不理，最後我走到他前面跟他說我要買鞋子，他才不情不願的拿來讓我試」、「去日本我都用手語，講英文他們也聽不懂，所以我直接用比的」、「去日本發現日本路人比店員跟工作人員親切，去過幾次日本，都遇到日本路人主動幫忙」。

日文 日本 出國旅遊

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