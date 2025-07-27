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中獎發票藏洋蔥 妹子含淚未兌獎：那是媽媽留下來的

聯合新聞網／ 綜合報導
原po字裡行間充滿著對母親的思念。示意圖／ingimage
原po字裡行間充滿著對母親的思念。示意圖／ingimage

5、6月統一發票25日開獎，不少人習慣守在螢幕前，把握兩個月一次的小確幸。有網友近日在Dcard分享一段帶有洋蔥的故事，她表示自己曾中過一張千元發票，卻遲遲未前往兌領，因為那是母親離世當天留下來的購物收據，「是我這輩子最不想買的東西」。

原PO表示，自己平時連200元中獎機率都很低，沒想到某次竟中了1000元。她回憶，那天是母親去世的日子，當下腦中一片空白，只能依禮儀社人員的指示完成手續，所購買的遺體袋與往生被，成了那張中獎發票的內容。

她感嘆，「每次看到這張發票，都會感傷、止不住淚水，也不敢去兌獎，怕看到店員的表情」。雖然至今未領獎，原PO仍心懷感謝，「謝謝媽媽，走的時候還不忘告訴我，我會很幸運地走完接下來的路。」

貼文曝光後，許多網友為她感到心疼，也分享類似經歷，「我家貓咪過世火化當天，也中了一次1000元，至今都捨不得花」、「突然想起，媽媽某天問我還有沒有零用錢，那時我才大學，其實有在打工，隔沒多久媽媽意外離開，收拾她的東西翻到皮夾，打開一看，是一張我小時候的照片和兩千塊」。

不過，也有網友實際查詢發票號碼後發現，原PO所貼照片上的號碼對中的是200元而非1000元，但多數人仍選擇溫柔以待，「眼淚會讓視線模糊的」、「拍拍妳，媽媽一直在妳的身邊」、「媽媽會以另一種方式繼續愛妳，加油」、「我們活著的人，也都要好好活著」、「妳會一直幸運的」。

發票 母親 葬禮 過世 對發票 禮儀師 統一發票

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