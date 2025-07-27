南下捨棄高鐵改選「它」…台北到新竹只花145元 網狂讚：便宜還豪華

跨縣市旅行還在指定高鐵？一名網友在Threads上發文大讚「和欣客運」不僅座位舒適高級，深夜南下還只要145元。貼文發布後引來許多網友共鳴，有常客點頭「要坐台鐵不如坐和欣客運，一定有位置坐，比台鐵便宜又舒服，而且據說這一張椅子不便宜，但肯花代表很用心經營」。

許多人在出差或長途旅遊時會為了效率選擇高鐵或是台鐵，然而卻可能錯過「性價比」最高的客運。原PO表示，「體驗到了和欣超高級客運」，半夜從台北回新竹坐高級座位還只要$145，讓他認不住直呼「真的愛了」。

貼文下方許多人狂讚，「有夠便宜還豪華，愛和欣客運」、「台北到高雄720，真的比台鐵舒服多了」、「這好猛，北車有的搭嗎」、「開始搭和欣後我就拋棄台鐵了，原本一樣的價格、一樣的時間，回南部我可以獨享一人坐加可以躺著，還可以很晚才出發」、「和欣真的超讚，之前在台南讀書，回學校都坐半夜的，直接睡下去接早八」、「半夜從高雄到新竹超快，三個半（小時）就到了，超扯」、「便宜搭統聯，舒服搭和欣」。

不過也有網友補充，和欣下車地點可能比較偏僻或不便，「和欣除了會下車在鳥不生蛋的地方以外，真的很頂，很好睡」、「主要是沒繞進新竹轉運站，停在他自己那個很偏僻的站屬實不方便」、「現在和欣北高線還要在台南換車嗎？以前半夜搭，舒服是舒服，就是到台南都要被迫起床換車很賭爛」。