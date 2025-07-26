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他酸2025還用破紙箱投票 「台灣事實查核中心」曝2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友對於投票箱的材質提出疑問。圖為前立委蘇治芬也返鄉投票。記者蔡維斌／攝影
有網友對於投票箱的材質提出疑問。圖為前立委蘇治芬也返鄉投票。記者蔡維斌／攝影

今天（26日）是罷免投票日，不少民眾都紛紛出門投下手中的一票。有網友對於投票箱仍然是用紙箱很有意見，直言有錢蓋光電，沒錢換票箱，貼文引起不少討論，「台灣事實查核中心」網站也做出解釋。

原PO在PTT以「為什麼2025還會用破紙箱投票？」為題，發文大酸「不知道什麼貧瘠國家，從進步時代，走到一個破紙箱」。他說這次罷免投票明明就只有一個選項，還需要紙箱嗎？更砲轟政府有錢蓋光電很浪費，卻用破紙箱在投票，「一個投票箱，已經檢討多久了，還是只能給你紙箱嗎？」

貼文引起兩派不同意見激辯，有人認同原PO的看法，「對啊，不是有塑鋼箱子嗎？採購一次可以用100次吧」、「以前的箱子也可以用很久吧，重複利用不一定只能用紙箱」、「底部弄破會有票變出來」、「壓克力箱、PE箱也很輕便，很難讓人不懷疑」。

不過也有網友解釋用紙箱的原因，「可回收」、「環保好嗎？」、「紙箱其實很方便，不然選完要放在哪？」、「可以折疊的箱子不會占什麼位子吧」。

據「台灣事實查核中心」網站透露，中選會於2014年地方公職人員選舉首度啟用紙箱票匭，與傳統票匭並用，目的是解決票匭儲存保管及維護問題，選務專家也指出，選務基於匿名原則，不可能使用透明投票箱。

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