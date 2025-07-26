雲端發票1改變讓她驚呼「一次中4筆」 過來人點頭：很常中獎

114年5－6月期統一發票中獎號碼於昨（25）日開出，從5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，增開70萬組，大大提升中獎率，網路上紛紛出現不少中獎者發文分享喜悅。有一名女網友也開心地表示自己中了2,200元，更有另一名網友竟然中了20萬，讓不少人看了相當羨慕。

這名女網友在Threads分享自己中獎的4筆消費紀錄，其中兩筆各是雲端發票500元獎項，4筆總共中了2,200元，讓她開心地直呼「已經好久沒有中獎，這次突然中了4筆也太幸運了」。另外有一名網友更是幸運，他秀出手機畫面，上面顯示324張發票中了7張，總共獲得201,800元，其中一筆更是高達20萬，讓不少人看了相當羨慕。

貼文一出，不少過來人都認同雲端發票的確比較容易中獎，「幾乎每次開獎都有小確幸，而且每次都是雲端發票中的」、「雲端真的比較會中耶，我周遭朋友都覺得我很常中雲端」、「雲端多了雲端專屬獎，我用雲端發票很常中獎，最大是中頭獎20萬」、「我是平均100張幾乎都是雲端中，平均2-3個月會中個最少的一張200，最多的時候4張，鮮少是實體發票中」、「這次中2000，覺得自己有點太好運，打算明天去捐一下錢」。

不過也有網友哀嘆自己都沒中過雲端獎，「用了雲端發票反而一張都沒中過」、「容易中獎是騙人的，但是可以節省很多對發票的時間，而且雲端發票不會遺失，算是方便」、「紙本我每個月都中200元基本，1200元也是常有的事，自從雲端只中2次後再也沒有過」。

財政部賦稅署在7月1日宣布，今（2025）年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將增開70萬組，由245萬組增加為315萬組，讓民眾享有更多中獎機會，並且鼓勵民眾多多使用載具儲存發票。