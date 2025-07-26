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南部都這麼大？台北遊客逛台南7-11 驚呼「以為是超市」

聯合新聞網／ 綜合報導
7-ELEVEN Fresh台南首府門市。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
7-ELEVEN Fresh台南首府門市。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

台灣的超商數量非常多，幾乎三、五步就可以看到一間。有一名台北網友到台南遊玩，發現7-Eleven首府門市店面空間相當大，裡面還有大型冷藏櫃，販售不少蔬菜、水果和肉類，讓他驚呼很難想像是超商。貼文也引起熱議，不少南部人都見怪不怪。

從原PO在臉書「路上觀察學院」分享的照片看到，這間7-Eleven的空間非常大，除了常見的泡麵、飲料、零食等商品，冷藏櫃比起其他家超商的冷藏櫃大了許多，不僅有蔬菜、水果，還有各種肉類產品，一旁還有干貝、昆布、小魚乾等煮湯的乾貨，應有盡有，讓他看了驚呼「身為台北人我很難想像這竟然是7-11」。

不少南部人對此見怪不怪，「看起來是首府門市」、「就是『大7』呀！台南很多間」、「台南的『大7』會讓您更驚訝吧」、「還有一間康橋門市更大間」、「這南部好多間，原來台北沒有」、「南部的7-11都很大啊，賣書、賣衣、賣保養品都有」、「高雄人路過表示，在高雄還有現打新鮮果汁的小7」、「高雄的小七還有咖啡吧檯，也有冰淇淋櫃檯，某些店還會有啤酒吧檯呢」。

其他網友表示，「我也沒看過，太像超市了吧」、「身為台北人以為這是超市」、「台北寸土寸金，店面很多偏小啦！真不是每一間都有這種」、「台北的小7很多都偏小間，沒有這種櫃」、「我身為台中人，很難想像台北有的全聯竟然在地下室，而且沒有電梯」、「就是賣生肉、蔬菜類似超市或量販，正常的超商陳列就是便當跟微波食品，這樣的陳設算是小型超市了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

超市 7-Eleven

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