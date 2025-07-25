陪你救世界卻當不了情人！任天堂代碧姬公主發瑪利歐好人卡

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為「超級瑪利歐兄弟電影版」。圖／UIP提供
圖為「超級瑪利歐兄弟電影版」。圖／UIP提供

經典遊戲「超級瑪利歐系列中，瑪利歐為了救出碧姬公主多次出生入死，不時還能見到兩人親密互動，許多玩家多年來推測兩人可能有一段曖昧情愫。但任天堂近期再度出面「滅火」，強調這對組合一直以來都「只是朋友」。

根據任天堂旗下應用程式「Nintendo Today! 」最近一篇更新貼文，官方明言「瑪利歐與碧姬公主是好朋友，會在彼此需要時伸出援手」，否認了外界關於兩人戀情的種種揣測。

事實上，這並非任天堂首次對兩人的關係做出說明，早在過往的訪談與出版內容中，也多次提及「兩人並無戀愛關係」。儘管粉絲根據劇情發展、角色互動與官方漫畫等作品自行拼湊出浪漫想像，但就官方設定而言，這段關係始終止於「純友誼」。

至於未來是否可能迎來轉折？或許一切都有可能，但目前看來，這對經典搭檔想要修成正果，恐怕依然遙遙無期。

PTT上有網友看到任天堂發文後笑翻，聲稱「還是好朋友，比愛人長久」、「身為一個水管工，是工具人很正常」、「堂堂公主怎麼可能看上水電工」、「耀西：畢竟瑪利歐最愛騎的是我」、「庫巴才是真愛！」

經典遊戲「超級瑪利歐」中，瑪利歐為了救出碧姬公主多次出生入死。圖為Nintendo Switch《超級瑪利歐派對 空前盛會》。圖／傑仕登提供
經典遊戲「超級瑪利歐」中，瑪利歐為了救出碧姬公主多次出生入死。圖為Nintendo Switch《超級瑪利歐派對 空前盛會》。圖／傑仕登提供

碧姬 電玩 任天堂 超級瑪利歐 瑪利歐賽車

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