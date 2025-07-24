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前衛還是奇葩？他自創「竹筍冰沙」大讚好喝 眾人驚嚇：什麼邪教

聯合新聞網／ 綜合報導
竹筍示意圖。圖／ingimage
竹筍示意圖。圖／ingimage

近日，一名網友在論壇Dcard上以「意外還滿好喝的竹筍冰沙！」為題發文，分享自己突發奇想的創意料理。該網友表示，因為家人喜歡吃涼拌竹筍，他在大潤發一次性購入大量竹筍，決定挑戰一種新吃法——竹筍冰沙。

根據該網友的描述，他將冷水下鍋煮熟的竹筍放涼後，加入養樂多、冰塊，並用果汁機打成冰沙。這杯竹筍冰沙的配方包括15塊竹筍、半包冰塊及200ML養樂多，結果竟意外地好喝！他還提到，曾嘗試加入牛奶，但味道不如想像，改用養樂多後效果驚艷。

貼文一出，迅速引起網友熱烈討論。不少人對於竹筍冰沙的概念感到驚訝，紛紛留言表示：「竹筍⋯冰沙？」、「蛤？你再說一次你煮了什麼？」、「好想知道是什麼味道⋯」、「想像力是我的超能力」。更有網友表示：「台南龍崎農會出過竹筍冰，我是非常多年前大學的時候吃的，不知道現在還有沒有。」

然而，也有部分網友對此料理持保留態度，留言如「我喜歡吃竹筍，但這個⋯超出我的想像」、「什麼邪教」、「這道料理實在太前衛了」、「太怪了吧？！超愛吃竹筍和冰沙（分開分開）的我還是望之卻步」、「我還是喝竹筍湯好了」、「為什麼不直接吃涼拌的就好，要用喝的？」。

Dcard 冰沙 竹筍冰 創意料理

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