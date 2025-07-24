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上駕訓班屢遭「放生」…她被搞到懷疑人生 苦主同嘆：教練只講5分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友學開車，抱怨教練不僅總是「放生」她自己練習，又常常很兇。示意圖／ingimage
一名女網友學開車，抱怨教練不僅總是「放生」她自己練習，又常常很兇。示意圖／ingimage

許多人會趁暑假期間去駕訓班學習開車，如何配合不同教練的步調練車，是每個學員都要學習的事情。一名女網友發文，稱她練車時被分配到父子檔教練，不僅總是「放生」她自己練習，教導時又總是很兇，讓她產生換教練的想法。對此，不少網友紛紛分享經歷，直言很多教練都會這麼做。

一名女網友在Dcard發文，表示她趁暑假旺季去駕訓班練車，被分配到父子檔教練，爸爸教導路駕、兒子教場內，第一天教前進後退、第二天倒車入庫、第三天路邊停車、第四天只教口訣就直接「放生」她自己練習。之後教S型，雖然全程都在，但之後又放她自行練習，還對她做的筆記有意見，放生時除非有問題才會過來看。

原PO表示，她從7月9日現在只學到3個技術，8月中就要考試了，教練卻只叫她看影片自己學，只能用自己的方法記熟。她原本想用錄音方式，卻被教練阻止，讓她感到很無奈。因為練車時沒有教練在旁邊指點，靠自己摸索很容易在錯誤中繼續錯誤，被搞到「懷疑人生」，因此產生想換教練或退訓的想法，同時也詢問網友：「有沒有人遇到暑假期間學開車也這樣的呢？」

此文一出，不少網友分享經歷，表示也遇過這樣的教練，「被放生派+1，第一天載我開完一圈場地教練就不見了，讓我自己慢慢練，偶爾他看到我開得不太順會上來」、「我當初也是第三第四天就放生一人駕駛」、「上了6天，學手排車，全部關卡都學完了，不過每堂課教練只在車上5分鐘口頭講解一遍，然後就完全放生了」。

也有網友提出練車建議，「建議口訣可以上完課的時候，趁還有印象，就趕快寫在筆記本上，或是打在手機的記事本裡吧，至少之後忘了，還可以有個東西可以參考」、「練車的過程，就是自己練到熟練啊，教練口訣教妳了，看到問題也會跑過來跟妳說，妳自己還是沒辦法練到熟練，還能怎麼辦」、「先跟駕訓班溝通，看能不能更換教練吧」。

教練 駕照 放生 駕訓班

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