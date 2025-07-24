又不是牛排…他買「雞菲力」便當吃完霧煞煞 網解惑：豬肉也有

近日，一則有趣的貼文在論壇Dcard掀起熱烈討論。一名網友分享自己在悟饕池上飯包品嘗蒜香雞菲力便當的經歷，並提出一個疑問：「雞菲力到底是什麼鬼？」他表示自己平時只有在吃牛排時才會點「菲力」，對於「雞菲力」這個名稱感到相當困惑，甚至懷疑這是台灣人自創的名詞。

貼文一出，網友紛紛湧入留言區解釋「菲力」的真正含義。有人指出：「filet本意是指去骨、去筋後的肉塊，強調肉質整齊，適合高級烹飪，因此不只是牛肉，豬肉和雞肉也有菲力。」另一位網友補充：「雞菲力其實就是雞胸內側的小塊肉，每隻雞只有兩條，跟牛的腰內肉概念類似。」

但最爆笑的是網友的各種腦洞回覆。一位網友笑說：「指同樣是牛菲力位置的肉炸的吧？就跟我巨蟹座有蟹膏一樣！」另一位則幽默補充：「如果哪天出現『雞莎朗』，那才真的是台灣人的創意！」

除了搞笑留言，也有商業角度的分析：「這樣叫才能賣比較貴啊，不然叫『雞柳』可能就沒人買了。」