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醫美已稀鬆平常？她震驚10個同事有9個做：以前只有明星會去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友驚訝她的辦公室10個人就有5個人做醫美，好奇現在做醫美是否像「剪頭髮」一樣稀鬆平常。示意圖／ingimage
一名女網友驚訝她的辦公室10個人就有5個人做醫美，好奇現在做醫美是否像「剪頭髮」一樣稀鬆平常。示意圖／ingimage

為了保持或增加自身的顏值，許多人會選擇去做醫美，以此增進自信心。一名女網友發文，驚訝她的辦公室10個人就有5個人做醫美，好奇現在做醫美是否像「剪頭髮」一樣稀鬆平常。對此，不少網友紛紛指出醫美的益處。

一名女網友在Dcard發文，表示她的辦公室有一半的人做過醫美，從打玻尿酸、肉毒到雷射美白都有，似乎做醫美是很正常的事，跟十幾年前大家對醫美的接受度差很多。在原PO印象裡，從前似乎只有明星才會去做，但現在就連剛出社會的人也願意花錢去做。

原PO很好奇為何醫美變得如此普遍，她本身還沒做過，但周遭的同事接連花錢嘗試，而且成果似乎都很不錯，讓她真的被動搖到，同時也疑惑醫美是否會像「剪頭髮」一樣，變成稀鬆平常的事情。

此文一出，不少網友提到醫美變得如此平常的原因，「因為現在的女生越來越愛自己，投資自己的一切才是最重要的事」、「因為現在醫美的門檻不高啊，跟保養一樣，能夠變漂亮或是能維持狀態，我不覺得是件壞事」、「愛美是一件很正常的事情」、「因為外表很重要啊，人類就是視覺動物」、「現在存那點錢也跟不上房價上漲的速度，不如就花在自己身上」。

也有網友提到做醫美的好處，有凍齡、美白等等，「去醫美能夠凍齡、去除臉上瑕疵、美白，甚至返老還童」、「讓自己變美變得更有自信應該都願意花錢，以前青春期留下很多痘疤，出社會有能力就會想花錢雷射」、「醫美也是一種保養，不一定會改變五官」、「擦契爾氏淡斑精華好幾罐破萬了完全沒效，醫美一次就有效，比保養品還便宜」。

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