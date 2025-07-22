東京住宿1晚免600台幣！網一看驚「很像片場」 在地網紅：真的便宜

日本是許多台人海外旅遊的首選，不僅同樣位在亞洲交通相對便利，人文特色更是吸引許多哈日族，然而東京住宿要價不菲常勸退許多小資族前往。近日在地網紅「魚漿夫婦」卻分享了東京一間1天要價不到台幣600元的住宿，許多網友一看忍不住調侃像片場。

魚漿夫婦在臉書粉專轉發日本網友「TOTAN」在X上的貼文感嘆「真的很便宜耶」，一個人3000多日圓起，兩個人的話，一個人約2000多日圓起。據網友說法，這間是位在東京日本橋附近的「奉仕会館」。不過魚漿夫婦也表示大概沒機會去住，因為真的很便宜，還是推薦給想去東京玩的朋友。

TOTAN發布的圖片中可以看到奉仕會館空間很小，房間僅放了一張床和簡單的桌椅與冰箱，寢具飽和鮮明的配色讓他也忍不住感嘆「訂了一間便宜到難以置信的飯店，結果被帶到一間像是拍攝用場景的房間，整個嚇到了」。

不少台灣網友也震驚「這個有沒有片酬之類的東西啊」、「為什麼我有一種下一秒門外就要走進來幾個黏土動畫小人的感覺」、「好棒但感覺是單面牆，然後外面經過的人可以看到房間裡面」、「等等牆面會不會突然倒掉」、「好像不同家出的食玩盒的模型，湊在一起」、「這讓我聯想到番號」。

不過也有許多網友點頭「這我可以接受」、「非常復古，很像以前連續劇裡面會看到的，唯一缺點電梯只到晚上10點，超過10點回去就要爬樓梯5樓」、「應該只是配色問題，很多雅房住宿連冰箱飲水機都沒有」、「太便宜了吧！我住附近的膠囊（旅館）都要八百元」。