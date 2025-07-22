快訊

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

獨／才傳分居！ㄚ頭5年婚爆貌合神離 疑親口認簽字離婚？

東京住宿1晚免600台幣！網一看驚「很像片場」 在地網紅：真的便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
日本在地網紅魚漿夫婦轉貼東京一家超便宜住宿。 示意圖／ingimage
日本在地網紅魚漿夫婦轉貼東京一家超便宜住宿。 示意圖／ingimage

日本是許多台人海外旅遊的首選，不僅同樣位在亞洲交通相對便利，人文特色更是吸引許多哈日族，然而東京住宿要價不菲常勸退許多小資族前往。近日在地網紅「魚漿夫婦」卻分享了東京一間1天要價不到台幣600元的住宿，許多網友一看忍不住調侃像片場。

魚漿夫婦在臉書粉專轉發日本網友「TOTAN」在X上的貼文感嘆「真的很便宜耶」，一個人3000多日圓起，兩個人的話，一個人約2000多日圓起。據網友說法，這間是位在東京日本橋附近的「奉仕会館」。不過魚漿夫婦也表示大概沒機會去住，因為真的很便宜，還是推薦給想去東京玩的朋友。

TOTAN發布的圖片中可以看到奉仕會館空間很小，房間僅放了一張床和簡單的桌椅與冰箱，寢具飽和鮮明的配色讓他也忍不住感嘆「訂了一間便宜到難以置信的飯店，結果被帶到一間像是拍攝用場景的房間，整個嚇到了」。

不少台灣網友也震驚「這個有沒有片酬之類的東西啊」、「為什麼我有一種下一秒門外就要走進來幾個黏土動畫小人的感覺」、「好棒但感覺是單面牆，然後外面經過的人可以看到房間裡面」、「等等牆面會不會突然倒掉」、「好像不同家出的食玩盒的模型，湊在一起」、「這讓我聯想到番號」。

不過也有許多網友點頭「這我可以接受」、「非常復古，很像以前連續劇裡面會看到的，唯一缺點電梯只到晚上10點，超過10點回去就要爬樓梯5樓」、「應該只是配色問題，很多雅房住宿連冰箱飲水機都沒有」、「太便宜了吧！我住附近的膠囊（旅館）都要八百元」。

住宿 東京

延伸閱讀

不吃早餐讓你減肥失敗！醫曝更大危機「糖尿病風險提高32%」

買社區透天當「工作動力」 26歲男驚見隔壁變「神壇」哭了：該解約嗎？

求職者一見主管就面有難色…徵助理屢遭放鴿子 她不解：那麼在乎年紀？

「健康盾牌」番茄穩血壓、抗老化 營養師大推吃熟的：防癌幫手

相關新聞

啦啦隊清流是誰？一票網友推她「得女粉得天下」：根本無敵

現今有不少韓籍啦啦隊來台發展，其中李多慧以其敬業形象深植人心。對此，一名網友分享，李多慧靠舞技、用心經營台灣市場和親切形象，收服男男女女的喜愛。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

東京住宿1晚免600台幣！網一看驚「很像片場」 在地網紅：真的便宜

日本是許多台人海外旅遊的首選，不僅同樣位在亞洲交通相對便利，人文特色更是吸引許多哈日族，然而東京住宿要價不菲常勸退許多小資族前往。近日在地網紅「魚漿夫婦」卻分享了東京一間1天要價不到台幣600元的住宿，許多網友一看忍不住調侃像片場。

花大錢去瑞士卻狂吃泡麵？他不解台人想法 網曝現實面：我也這樣

你有去瑞士旅遊的經驗嗎？一名網友分享，常看到去瑞士旅遊的台灣人，不是帶很多泡麵，就是到超市買麵包，不理解已經花大錢去瑞士，為何卻在餐飲上不願花錢。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

在台灣太辛苦？她對比海外嘆「處處不如」 網不認同：因妳是旅遊

國外的月亮比較圓？一名女網友在Dcard發文抱怨「好想移民國外」，表示每次去國外都覺得生活節奏、環境差很多。市景、公園或是自然景觀，整體都很開闊，反觀台灣景點固定、人擠人，就連物價、媒體、教育制度也處處不如海外。貼文曝光後論點未獲多數網友認同，反遭砲轟「妳去國外覺得快樂自由是因為妳去旅遊吧」。

從2百到5百！她曝美甲越來越貴 業內人士嘆：我們也要活下去

做美甲價格變得越來越貴的理由是什麼呢？一名女網友發文，感嘆現在做美甲越來越昂貴了，從前手模卸甲只要2百元，現在卻要5百，做單色更要上千元。對此，不少行業人員出面解釋，因為物價、通膨導致材料或房租上漲，「不漲價真的會餓死」。

藥局狂開比超商多！他問「真那麼好賺」？網揭：少一條件難撐

在台灣走在路上可以發現藥局數量相當多，據財政部近年統計，全台包括連鎖及非連鎖的藥局總家數已超越7-11的門市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。