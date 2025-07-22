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去超市買食材自己煮「沒比較省？」 內行曝：要去1地買才省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為自己煮三餐沒有比自助餐店便宜，多數人認為「不要去全聯買菜，要去傳統市場買」。照片為示意圖，非本文當事店家。 聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影
一名網友認為自己煮三餐沒有比自助餐店便宜，多數人認為「不要去全聯買菜，要去傳統市場買」。照片為示意圖，非本文當事店家。 聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影

有些人為了省錢或想吃更健康清淡的料理，會自己煮三餐，不過日前有位網友驚呼「去全聯買菜才發現，一週的伙食費要2000元左右，如果不考慮健康問題，是不是買自助餐比較好？」對此，有內行人表示「去黃昏市場才能撿便宜」。

一名網友在PTT發文表示，她最近去全聯買菜，結果發現「很多東西都很貴，隨便買一個禮拜的食材量，就要價2000元」，因此原PO精算表示「如果加上調味、米飯、瓦斯、水電那些費用，其實跟在外面買自助餐價格差不了多少，自助餐頂多價格高個10-20元，但我自己煮還要花時間、精力處理」，於是她好奇「如果不考慮健康問題，是不是買自助餐比較好？」

文章曝光後，有內行網友表示「全聯超貴的，有在買菜的都知道要去黃昏市場撿便宜」、「可以找菜市場快收攤的1-2小時去買，下雨天的話更好撿便宜了」、「蔬菜類去傳統市場是壓倒性的便宜，肉類就沒有差那麼多」、「我在全聯買1000-1500元的食材，其實可以吃一個禮拜多」、「全聯只是方便性而已」、「去超市買菜主要是買方便跟整潔」、「去全聯是圖方便，不然要省錢是要去傳統市場好嗎？」

但也有網友指出，如果要吃外食的話「CP值最高的是買便當」、「現在一個雞腿便當只要130-150元，甚至比自己煮或自助餐便宜」、「去自助餐買呀」、「自助餐其實好吃又便宜，只是油了一點」。

自助餐 傳統市場 黃昏市場

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