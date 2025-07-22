啦啦隊清流是誰？一票網友推她「得女粉得天下」：根本無敵

現今有不少韓籍啦啦隊來台發展，其中李多慧以其敬業形象深植人心。對此，一名網友分享，李多慧靠舞技、用心經營台灣市場和親切形象，收服男男女女的喜愛。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「李多慧是不是真的清流？」為題，指出有些啦啦隊員會靠「戀愛幻想」的人設、賣寫真書來吸引粉絲，但李多慧是靠自身舞技、用心經營台灣，加上親切的形象，收服男男女女的粉絲。

這名網友進一步說明，雖然有人會覺得李多慧用心經營台灣，只是為了賺錢，但他認為李多慧能隨時拿出敬業的態度，就是一種專業，直言「相機關掉，回到房間她愛怎麼討厭台灣都沒人知道，但只要在幕前，她永遠都很專業」。

貼文一出後，多數網友都表示「敬業程度真的海放其他人」、「不賣戀愛人設，走的是鄰家路線，而且全力在台發展即便有男友，對她傷害不大」、「至少表面上平易近人，又肯學習中文，轉做藝人也是可以」、「真的滿用心的，中文說的普普但用心」、「李多慧是日久見人心，越來越喜歡她」。

此外，還有不少網友直言「讓女生有共鳴，吃女粉，根本無敵」、「多慧比較有觀眾緣，而且女粉多，正所謂得女粉得天下」、「李多慧是真的蠻可愛的，我是女生我都喜歡看她上電視，其他韓女無感」、「男女通吃太強了」、「親民男女老少都受歡迎」。